Сказочные картины и исторические работы художника Алексея Смирнова будут представлены на выставке в Вологодском кремле

Выставка «Там на неведомых дорожках…» откроется 3 марта в Вологодском музее-заповеднике.

Здесь можно будет увидеть картины вологодского художника Алексея Смирнова.

– Будут сказочные сюжеты, исторические работы, этюды из поездок по нашим старым городам. И несколько работ с Вологдой, – рассказал NewsVo художник. – На афише выставки работа «Иван дурак». Будет с бабой ягой и Василисой, Китеж-град, калинов мост со Змеем Горынычем.

На выставке представлена серия больших работ, посвященных русской средневековой истории и архитектуре. В картинах-образах «Рассвет Гардарики», «Торговый город», «Мирное время», «Тревога», «Русское поле» художник создает некие города-образы на основе форм русской архитектуры, собирая эти формы в сложные, «сказочные», но при этом основанные на точном знании конструкций и исторических аналогов композиции. В них словно разворачивают перед зрителем панораму далеких времен, почти уже сказочной Древней Руси, Гардарики – страны городов.

Ранее NewsVo рассказывал про историческую картину Алексея Смирнова «Вологда. 1640-е годы», созданную на основе данных археологических исследований. Эта картина представляет собой художественную реконструкцию центральной части Вологды второй четверти 17-го века.

- Идея такой картины появилась, конечно, не сразу и не на пустом месте. По образованию я – архитектор и несколько лет работал архитектором в музее «Семенково», – рассказывал NewsVo Алексей Смирнов. – Глубоко погрузился в изучение темы деревянного зодчества. Мне это было очень интересно! Увлекся русской историей, много изучал, ездил, смотрел. У меня есть несколько картин «по мотивам» Древней Руси, которые созданы на основе древних памятников, но, по сути, они – моя авторская фантазия. А вот картина, о которой мы сейчас говорим – уже седьмая работа на эту тему – это художественная реконструкция реального существовавшего города.

Чтобы создать визуальный образ древней Вологды Алексей глубоко погрузился в исследование темы. Прочитал книгу вологодского археолога Игоря Полиевктовича Кукушкина «Вологодская крепость», дополнительную современную литературу и древние летописи.

– Что касается образа города, то я в основном опирался на Писцовую книгу 1628 года, в которой город описан очень подробно: там перечислены и все церкви с их имуществом, и переписан народ, который тогда жил в городе. Архиерейский двор, его постройки, вологодская колокольня описывается. Она с часами! Я это изобразил. Уже в то время, в начале 17-го века, на деревянной колокольне были часы!

В своей работе художник максимально старался придерживаться описаний, указанных в документах. Никаких отступлений.

– Например, очень подробно описаны ворота, вход в архиерейский двор, – поясняет Алексей. – Описывается, что это ворота проездные и проходные. Над воротами Деисус – ряд икон. Вход венчали три шатра... подобного деревянного памятника на сегодняшний день нигде не сохранилось, но можно опираться на каменные аналоги, например, Ферапонтово. Они изначально восходят именно к формам, которые были выполнены в дереве.

Продолжением этой исторической серии стала картина «Обетный храм» посвящена драматическим событиям 18 октября 1654 года, когда горожане для того, чтобы избавить город от моровой язвы в один день возвели деревянную церковь Спаса Всемилостивого, которую также называли «Всеградской».

Еще одна тема творчества Алексея Смирнова – русская сказка. В ярких картинах «Китеж-град», «Иван-дурак», «В гости к бабушке» художник осознанно отходит от попыток реалистического решения образов, используя приемы игровой графики – яркий цветовой колорит и множество деталей, которые хочется находить и рассматривать. Алексей смело стилизует персонажей, придавая образам некоторую гипертрофированность, смешивает жанры. Так привычная сказка на его картинах переплетается с образами механизмов Леонардо да Винчи и напоминает стимпанк.

Алексей Смирнов родился в Вологде. Окончил художественную школу, затем – факультет архитектуры в вологодском Политехе. После окончания института учился у художника Александра Савина. Работал реставратором по иконам в Вологодском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря, архитектором в музее «Семенково» и художником в Playrix. Член Союза художников с 2011 года.

Посетить выставку «Там на неведомых дорожках…» можно с 3 марта по 21 мая в художественном отделе Вологодского музея-заповедника. Режим работы: 10.00 – 17.30. Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).