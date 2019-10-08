В Вологде презентовали картину, изображающую город в XVII веке

Елена Петряева

Вологду второй четверти XVII века изобразил на своей новой картине вологодский художник Алексей Смирнов. Презентация художественной реконструкции «Вологда. 1640-е годы» прошла 3 октября в Доме Левашова. Деятели культуры и искусства обсуждали картину, спорили и делились своим профессиональным мнением.

Как появилась идея такой картины, откуда художник брал для неё материал, где теперь её можно будет увидеть - об этом корреспондент NewsVo побеседовал с создателем картины Алексеем Смирновым.

- Почему вы решили нарисовать Вологду именно этого периода?

- Идея такой картины появилась, конечно, не сразу и не на пустом месте. По образованию я – архитектор и несколько лет работал архитектором в музее "Семёнково". Глубоко погрузился в изучение темы деревянного зодчества. Мне это было очень интересно! Увлекся русской историей, много изучал, ездил, смотрел. У меня есть несколько картин "по мотивам" Древней Руси, которые созданы на основе древних памятников, но, по сути, они – моя авторская фантазия. А вот картина, о которой мы сейчас говорим - уже седьмая работа на эту тему - это художественная реконструкция реального существовавшего города. Когда я узнал, что вышло исследование археолога Игоря Полиевктовича Кукушкина "Вологодская крепость", то я пришел к нему, мы поговорили и он мне подарил мне свою книгу. На этот раз у меня сразу появилась идея сделать не просто фантазию на тему древнего зодчества, как раньше, а более конкретную реконструкцию. Книгу Кукушкина я прочитал несколько раз, потом ещё почитал литературу, летописи, и понял, что информации достаточно много, что работа может получится. Литературу изучал, наверное, месяца полтора-два, потом ещё столько же времени ушло на эскиз.

- Какие именно исторические материалы вы взяли за основу?

- Что касается самой крепости, то я ориентировался на книгу Кукушкина. Я внёс некоторые изменения, основываясь на своем опыте, но опирался во многом на его книгу. А что касается города, то я в основном опирался на Писцовую книгу 1628 года, в которой город описан очень подробно: там перечислены и все церкви с их имуществом, и переписан народ, который тогда жил в городе. Архиерейский двор, его постройки, вологодская колокольня описывается. Она с часами! Я это изобразил. Уже в то время в 1600-м на деревянной колокольне уже были часы!

- Вам пришлось работать в архивах?

- Нет, всё это есть в свободном доступе, в интернете.

- Неужели в летописях всё настолько подробно описано, что даже не пришлось додумывать самому?

- В этой работе я максимально старался придерживаться документов. Никаких отступлений. Там много описаний. Например, очень подробно описаны ворота, вход в архиерейский двор. Описывается, что это ворота проездные и проходные. Над воротами Деисус - ряд икон. Вход венчали три шатра... подобного деревянного памятника на сегодняшний день нигде не сохранилось, но можно опираться на каменные аналоги, например, Ферапонтово. Они изначально восходят именно к формам, которые были выполнены в дереве.

- Те исторические картины, которые вы написали перед этой работой, они про что?

- Например, есть у меня работа, где тоже крепость нарисована. Княжеский двор. У меня на страничке ВКонтакте можно посмотреть.

- Расскажите о себе: где вы учились, работали?

- Сначала, как у большинства, художественная школа. Потом факультет архитектуры в вологодском Политехе. Там нам несколько лет преподавали живопись. После окончания института я примерно полгода учился у художника Александра Савина, думал, чем дальше заняться. Потому что современная архитектура меня не особо интересовала. Затем я пять лет работал реставратором по иконам в Вологодском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря. И уже думал, что не буду больше живописью заниматься, перейду только в реставрацию. Но обстоятельства сложились иначе, судьба, наверное. Снова обратился к живописи, к исторической теме. Начал работать в "Семенково", увлекся деревянной архитектурой. Член Союза художников с 2011 года. А сейчас уже девятый год работаю художником в Playrix.

- Вы рисуете персонажей компьютерных игр?!

- Всё рисую: фоны, среду, персонажей и еще много чего. Своих тонкостей в этом деле очень много. Эта работа позволила мне на многое взглянуть по-новому в моем личном творчестве.

- Где сейчас будет выставлена новая картина? Как её увидеть?

- Примерно неделю она ещё будет в Доме Левашова на Герцена, 37. Потом, я надеюсь, что она пройдёт отбор на выставку членов Союза художников, которая откроется в Доме Корбакова с 17 октября. И там её можно будет увидеть. После обсуждения на презентации, я хочу её ещё немножко поправить. После этого сфотографирую и выложу в свободный доступ в интернете.