Несколько портретов жителей Вологды эпохи средневековья воссоздадут ученые

Семь портретов жителей Вологды эпохи средневековья воссоздадут специалисты московской Лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской Академии наук.

Для этого ученые будут использовать методику известного советского антрополога Михаила Герасимова по восстановлению облика человека по его черепу. Материалом для реконструкций послужат останки со средневековых некрополей, которые были найдены в ходе археологических раскопок в Вологде.

– Критерием отбора служили сохранность скелетных останков, а также морфологические особенности черепов, характеризующие различные антропологические типы среди населения средневековой Вологды, – говорит сотрудник отдела фондов Вологодского музея-заповедника Татьяна Пантелеева.

В итоге были выбраны останки пяти мужчин и двух женщин, чьи графические портреты будут получены на завершающем этапе проекта.

– Созданные специалистами лаборатории научно достоверные образы позволят нам увидеть лица далеких предков, узнать, как выглядели жители нашего города в средние века, – говорят сотрудники Вологодского музея-заповедника.

Готовые образы будут представлены на выставке «Антропологическое портфолио» в Вологодском музее-заповеднике ближайшей осенью. Посетители смогут сравнить внешность современных вологжан и жителей города 16-17 веков.

Работы по подготовке выставки проводятся на средства гранта Вологодской области в сфере культуры.