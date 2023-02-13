Собственница «адской скважины» в Белозерске заплатит за потоп всего 800 тысяч рублей

Жительница Санкт-Петербурга, на участке которой в Белозерске образовалась скважина, заплатит государству за ущерб. Но не столько, сколько с нее требовали власти.

Администрация Белозерского района в суде возместила ущерб с хозяйки дома на улице Шукшина, из-за действий которой летом 2019 года там возникла самоизливающаяся скважина. Чиновники хотели обязать женщину компенсировать бюджету расходы на ликвидацию последствий ЧП в размере 25 млн рублей. Однако, суд постановил возместить в бюджет Вологодской области материальный ущерб в размере 712 741 рубль 70 коп., в бюджет администрации города Белозерска 14 432 рубля 18 коп., в бюджет администрации Белозерского района 163 746 рублей 67 коп. Сообщил депутат представительного собрания Белозерского округа Анатолий Столяров.

Ранее писал Newsvo, летом 2019 года хозяйка дома на улице Шукшина решила провести водопровод. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Как написали читатели NewsVo в нашей группе ВКонтакте, договор на проведение работ женщина не заключала. Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь. 9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться с ним не удалось.

Работники, которые занялись устранением ЧП (предприниматель Анатолий Смаковский из Псковской области вместе с буровой компанией «Аквамарин») сообщили, что скважина была пробурена с нарушением технологий. Это подтвердили позже и в администрации Белозерска.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канаву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. В ночь с 1 на 2 октября дом начал съезжать в яму возле скважины. 5 октября 2019 года постройку пришлось снести для того, чтобы засыпать образовавшуюся воронку. В ноябре 2019 года комиссия по ликвидации Чрезвычайных ситуаций Белозерска заключила договор с ИП Смаковским А.Б из Великих Лук, предложивший метод использования тампонажной смеси. После этого напор воды ослаб, но она продолжала сочиться. Полностью затампонировать скважину и прекратить изливание воды удалось только в марте 2020 года.



На ликвидацию самоизлива скважины Департаментом финансов Вологодской области из резервного фонда Правительства области были выделены бюджетные ассигнования: администрации города Белозерск в сумме 2 268 600 рублей, администрации Белозерского района 16 158 900 рублей.



Впоследствии администрация Белозерского района, администрация г. Белозерска, Департамент финансов Вологодской области посчитали, что во время проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной самоизливом скважины, бюджету всех уровней был нанесён материальный ущерб и 3 августа 2020 года обратились с исковыми требованиями в Волховский городской суд Ленинградской области о возмещении ущерба к Огурцовой Н.А. на общую сумму 20 955 851 руб. 37 коп.



На протяжении двух лет в залах Волховского городского суда проходили слушания по иску о возмещении ущерба. Было проведено множество различных судебных экспертиз.



7 декабря 2022 года точку в этом не простом деле поставила судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда, которая рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционным жалобам Департамента финансов Вологодской области, администрации города Белозерска, администрации Белозерского района, Огурцовой Н А. на решение Волховского городского суда Ленинградской области от 11 мая 2022 года.



В итоге, можно сказать, дачнице нужно будет возместить в бюджет Вологодской области материальный ущерб в размере 712 741 рубль 70 коп., в бюджет администрации города Белозерска 14 432 рубля 18 коп., в бюджет администрации Белозерского района 163 746 рублей 67 коп.

Общая сумма взыскания - 890 920 рублей 55 коп. Администрация не смогла доказать траты в 20 млн рублей при ликвидации ЧП.