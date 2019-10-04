В Белозерске начали разбирать дом, возле которого произошло ЧП со скважиной

В Белозерске начали разбирать дом № 4 по улице Шукшина, чтобы засыпать образовавшуюся из-за неправильно пробуренной скважины воронку. Хозяйка постройки разрешила снос.

— По последней информации, предоставленной руководителем городской администрацией Г. В. Бубновой, дальнейшая просадка грунта в районе дома № 4 по ул. Шукшина устранена. В зависимости от погодных условий разборка дома запланирована на выходные дни 5–6 октября, — пишет районная газета «Белозерье».

В понедельник, 7 октября, в райцентре пройдет совещание с участием специально приглашенного доцента кафедры бурения Горного университета Санкт-Петербурга Елены Цигельнюк.

Как ранее писал Newsvo, летом хозяйка дома на улице Шукшина решила провести водопровод. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Как написали читатели NewsVo в нашей группе ВКонтакте, договор на проведение работ женщина не заключала. Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь. 9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться с ним не удалось.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канаву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. В ночь с 1 на 2 октября дом начал съезжать в яму возле скважины. Из-за происшествия в городе был объявлен режим ЧС, деньги на его ликвидацию пока выделяются из бюджета города.

Администрация Белозерска уже потратила 222 тысячи рублей на покупку цементной смеси для тампонажа неправильно пробуренной скважины. Еще 55 тысяч «ушло» на обследование места подтопления и выработке мероприятий по его устранению. Устранение последствий ЧП, по предварительным данным, обойдется в 2,8 млн рублей: правительство Вологодской области уже пообещало Белозерску финансовую помощь.