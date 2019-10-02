Из бюджета Белозерска потратили 222 тысячи рублей на цемент для ликвидации ЧС со скважиной

Администрация Белозерска потратила 222 тысячи рублей на покупку цементной смеси для тампонажа скважины возле дома № 4 по улице Шукшина. Еще 55 тысяч "ушло" на обследование места подтопления и выработке мероприятий по его устранению. При этом проблема так и не решена, а из скважины почти два месяца фонтанирует вода — дом уходит под воду. А ликвидировать последствия ЧП собираются за счет областного бюджета — речь идет о сумме почти в 3 млн рублей.

По данным сайта госзакупок, 24 сентября был подписан акт приема-передачи товара: 1480 мешков смеси закупили по цене 150 рублей за килограмм. Поставщик — индивидуальный предприниматель Анатолий Смаковский из Псковской области. Информация о том, что деньги за смеси уже перечислены, появилась в системе вчера, 1 октября. В ночь на 2 октября дом начал уходить под воду.

Скриншот с сайта госзакупок

Ранее сообщалось, что услугами ИП Анатолия Смаковского чиновники воспользовались для ликвидаций последствий чрезвычайной ситуации. В интервью 35media.ru он рассказал, что большую часть денег на проведение работ выделят из областного бюджета.

«Сколько будут стоить работы — пока неизвестно, подрядчик пока выполняет все за свой счёт. По приблизительным подсчётам речь идёт о сумме 2 миллиона 800 тысяч. Большую часть оплатят из областного бюджета».

То есть ликвидировать последствия ЧП, которое произошло по вине частников, будут за счет областной казны. Как написали читатели NewsVo в комментариях в нашей группе ВКонтакте, хозяйка дома наняла специалистов для бурения скважины без заключения договора. Кто выполнял работы, непонятно.

Информацию о том, что правительство Вологодской области окажет финансовую помощь Белозерску, в интервью «Красному Северу» подтвердил и замгубернатора Виктор Рябишин. Он предполагал, что на выполнение всех работ потребуется 10 дней, если не возникнет форс-мажор.

О том, что Смаковский приступил к работам, сообщали 12 сентября. За две с половиной недели затампонировать скважину не удалось.

Ранее, в конце августа, администрация Белозерска потратила 55 тысяч рублей на "выполнение работ по обследованию места подтопления и выработке мероприятий по его устранению". Контракт был заключен 22 августа с ИП Екатериной Согриной из Костромы, а 30 августа был подписан акт приемки работ. При этом в документах этой госзакупки вообще не называется место, где нужно было выполнить работы - из договора следует, что исполнитель должен провести вышеупомянутые работы, а где - непонятно. Более того, в акте приемки работ тоже отсутствует адрес их выполнения. На что были потрачены 55 тысяч рублей, непонятно.

Газета «Белозерье» сообщила, что 2 октября из затопленного дома начали выносить мебель. Там частично обвалились полы, перекосило потолок, пошла трещина на печи: