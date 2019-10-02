В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом

В Белозерске дом № 4 по улице Шукшина, рядом с которым в августе пробурили скважину, в ночь на 2 октября начал уходить под воду.

— Ситуация со скважиной, по словам главы района Е. В. Шашкина, находится под контролем. Сейчас ждут машины со щебнем, чтобы засыпать образовавшийся провал. Напор воды из скважины стал слабее, — сообщает районная газета «Белозерье».

Как ранее писал Newsvo, два месяца назад хозяйка дома решила провести воду. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь. 9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться не удалось.

Работники, которые занялись устранением ЧП (предприниматель Анатолий Смаковский из Псковской области вместе с буровой компанией «Аквамарин») сообщили, что скважина была пробурена с нарушением технологий.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. Из-за происшествия в городе был объявлен режим ЧС, деньги на его ликвидацию выделяются из бюджета города.

В середине сентября появилась информация, что скважину затампонируют, работы должны были выполнять предприниматель из Псковской области вместе с буровой компанией «Аквамарин». Тем не менее, по словам местных жителей, вода из скважины продолжала поступать. Это видео было снято на месте 27 сентября.