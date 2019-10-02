В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом

02.10.2019 [Происшествия]
В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом

В Белозерске дом № 4 по улице Шукшина, рядом с которым в августе пробурили скважину, в ночь на 2 октября начал уходить под воду.

— Ситуация со скважиной, по словам главы района Е. В. Шашкина, находится под контролем. Сейчас ждут машины со щебнем, чтобы засыпать образовавшийся провал. Напор воды из скважины стал слабее, — сообщает районная газета «Белозерье».

Как ранее писал  Newsvo, два месяца назад хозяйка дома решила провести воду. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь.  9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться не удалось.

Работники, которые занялись устранением ЧП (предприниматель Анатолий Смаковский из Псковской области вместе с буровой компанией «Аквамарин») сообщили, что скважина была пробурена с нарушением технологий.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. Из-за происшествия в городе был объявлен режим ЧС, деньги на его ликвидацию выделяются из бюджета города.

В середине сентября появилась информация, что скважину затампонируют, работы должны были выполнять предприниматель из Псковской области вместе с буровой компанией «Аквамарин». Тем не менее, по словам местных жителей, вода из скважины продолжала поступать. Это видео было снято на месте 27 сентября.

Тэги: ЧС
Сюжет: прорыв скважины в Белозерске
Фото районной газеты "Белозерье" (сделаны в 10.35 2 октября), видео из группы "Онлайн-Белозерск"

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде владелицу сгоревшей в подъезде дома коляски могут оштрафовать
«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой
Семье, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, помогли в Карелии
Неприкасаемые: как в Вологде не хотели убирать незаконные вывески с исторического здания
Компания двух миллиардеров выкупила контрольный пакет акций фирмы, выпускающей "Вологодскую ягоду"
В Вологде грузовой поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека
В Череповецком районе три человека погибли в ДТП с мотоблоком
В Вологде сотрудница ПФР присвоила себе миллион рублей из пенсии умершего человека
Семь миллионов рублей перевела мошенникам жительница Череповца
Экс-главу администрации Сокола будут судить за халатность, из-за которой в пожарном водоеме утонул мальчик
02.10.2019 [Общество]

Из бюджета Белозерска потратили 222 тысячи рублей на цемент для ликвидации ЧС со скважиной

697
0
02.10.2019 [Общество]

Череповчане сообщили о массовой гибели рыбы на реке Кошта из-за промышленных сбросов

806
0
02.10.2019 [Общество]

Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора

1130
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде нефтепродукты из перевернувшегося бензовоза попали в реку Шограш
Видеоскоп за 1,3 млн рублей купили в поликлинику №1 Вологды
Из бюджета Белозерска потратили 222 тысячи рублей на цемент для ликвидации ЧС со скважиной
Раздел о мерах поддержки семей с детьми появился на сайте правительства Вологодской области
Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора
В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом
Выставка, посвященная детям войны, откроется в музее подводной лодки в Вытегре
 


01.10.2019 [Общество]

Родной русский и родная литература: зачем в вологодских школах ввели два новых предмета?

1889
0
02.10.2019 [БлогоVO]

В кадре гроза кафедры - Александр Васильевич Паланов

427
0
29.09.2019 [Обзор Прессы]

Правительство России по ошибке запретило гражданам курить на балконах

1671
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика