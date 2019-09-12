В Белозерке приступили к тампонированию скважины, вода из которой топит участки

12.09.2019 [Общество]

В Белозерске специалисты приступили к тампонированию неправильно пробуренной скважины, вода из которой топит участки местных жителей. Работы проводит предприниматель из города Великие Луки вместе с буровой компанией «Аквамарин», сообщает On-line Белозерск.

— Будем тампонировать эту скважину с помощью тампонажной смеси, которая разводится на безводной основе. Когда мы ее доставим непосредственно в забой скважины, она увеличится в 50 раз. Таким образом, она перекроет все поры, скважина будет затампонирована. Мешает то, что большое давление, и тампонажная смесь может не успеть раскрыться до того, как ее вынесет обратно. В таком случае будем пробуривать рядом еще одну скважину, уровень воды в этой понизится, и тогда мы затампонируем первую. Почему она в таком виде? Ее сделали с нарушением технологий, — рассказал руководитель работ. 

Как ранее писал  Newsvo, два месяца назад хозяйка дома № 4 по улице Шукшина в Белозерске решила провести воду. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь.  9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться не удалось.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. Из-за происшествия в городе был объявлен режим ЧС, деньги на его ликвидацию выделяются из бюджета города.

 

Тэги: вода

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