Из осколков фресок затопленной церкви Рождества Христова в Крохино будет создана мозаичная икона

09.01.2023 [Общество]

Из осколков фресок затопленной церкви Рождества Христова в Крохино будет создана мозаичная икона. Благотворительный фонд «Крохино» объявляет сбор средств на реализацию этого проекта.

Храм Рождества Христова — единственное, что осталось от села Крохино Белозерского района Вологодской области, затопленного в начале 1960-х при строительстве Волго-Балтийского водного пути. Храм избежал разрушения, так как в нем был установлен маяк зоны затопления. Несколько десятилетий воды Шексны подтачивали его стены, и в начале 2000-х здание начало рушиться. Спасением храма занялся Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия «Крохино», созданный в 2010 году по инициативе москвички Анор Тукаевой. За прошедшие 12 лет силами волонтеров были расчищены завалы рухнувших стен и создано инженерное берегоукрепление храмового острова, защищающее стены храма от воздействия волн и льда.

Разбор завалов в августе 2015 года, в ходе которого найдены осколки фресок

В 2015 году в ходе разбора завалов среди обломков кирпича были обнаружены фрагменты штукатурки со следами красочного слоя. Известно, что двухэтажный крохинский храм, строительство которого началось в 1788 году, был расписан изнутри в начале XIX века. В отдельных документах встречаются подробные описания сюжетов храмовых фресок: на своде храма были изображены Отечество и архангелы, между окнами второго этажа на стенах и в углах четверика — фигуры святых в полный рост. К тому времени, когда фонд «Крохино» приступил к работам в храме, различимыми были лишь силуэты святых и Всевидящее Око под аркой между четвериком и трапезной. Остальные фрески, в том числе росписи рухнувшего купола, погибли — от них остались лишь осколки.

«За эти годы мы собрали все найденные фрагменты фресок сине-голубых и охристых оттенков — набралось три небольших коробки, которые мы привезли в Москву, — рассказывает Анор Тукаева. — Мы понимали, что это настоящие крохинские сокровища, практически всё, что осталось от богатого убранства и росписей огромного храма. В любое другое время эти куски штукатурки справедливо посчитали бы строительным мусором, который перестал представлять собой хоть что-то условно ценное. Но условия изменились, потому что мы, как общество, упустили период, когда храмы и другие памятники ещё были целыми, и незаметно для себя оказались в моменте, когда нужно вытаскивать из завалов и руин осколки, в одночасье ставшие реликвиями».

Фрагменты крохинских фресок, упакованные для транспортировки из Крохино в Москву

Фрагмент фрески размером со спичечный коробок, на которой отчетливо видны отдельные мазки художника

Идея создать из собранных осколков мозаичную икону оказалась лучшим способом дать вторую жизнь уцелевшим фрагментам крохинских фресок. Все они были очищены от пыли и частичек грязи, а красочный слой закреплён специальным реставрационным раствором — эту работу проделал художник Алексей Писаренко, волонтер Фонда «Крохино». Мастера, который взялся бы за изготовление мозаичной иконы, удалось найти только в конце 2022 года — это Богдан Лавриненко, художник-мозаичист и реставратор мозаики, выпускник МГХПУ им. С. Г. Строганова, участник различных выставок и крупных проектов по мозаике, включая реставрацию мозаик ВДНХ, НИИ «Графит», НИИДАР. Он заинтересовался идеей и подготовил эскиз будущей иконы.

Первая раскладка фрагментов крохинских фресок и художник-мозаичист Богдан Лавриненко

Мозаичная икона будет выложена в деревянном коробе размером 125×160 см — это позволит использовать все сохраненные осколки крохинских фресок в плотной, но не тесной раскладке. Несмотря на то, что все фрагменты разной толщины и размера, их предполагается использовать в том виде, в каком они были найдены, чтобы не повредить красочный слой. Более крупные и толстые разместятся по контуру, создавая в центре углубление, которое будет притягивать взгляд и настраивать на созерцание. Образ Спасителя мастер выложит из современных материалов — кусочков камня и смальты.

Раскладка фрагментов крохинских фресок в мастерской «Творческий цех Богдана Лавриненко» и эскиз образа Спасителя

Создание мозаичной иконы — трудоемкий и дорогостоящий процесс, требующий высокой квалификации и таланта. Художнику-мозаичисту предстоит создать деревянный короб, подобрать материалы для центрального образа, сложить все фрагменты в единое целое, закрепить их, заполнить швы между ними клеевым раствором. На приобретение материалов и оплату работы мастера требуется собрать 200.000 рублей. Поддержать этот сбор можно по ссылке https://www.krokhino.ru/help

Готовую мозаичную икону планируется сделать центральным образом путевой часовни, которая будет устроена в нижнем ярусе колокольни в процессе реконструкции крохинского храма-маяка.

Тэги: Крохино, благотворительность
Фото: Благотворительный фонд "Центр возрождения культурного наследия "Крохино"

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