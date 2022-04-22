В правительстве Вологодской области поручили проверить питание, а в садиках Вологды организовали показательные обеды

22.04.2022 [Общество]

В правительстве Вологодской области состоялось расширенное заседание Оперативного штаба по питанию под председательством заместителя Губернатора области Ларисы Каманиной. В садиках Вологды стали устраивать показательные обеды для родителей. 

Ранее NewsVo писал, что около 400 родителей Вологды написали обращение на все уровни власти о том, что питание в детских садах изменилось. Родители не голословны. Они ссылаются на новое меню, утвержденное МАУ «Центр социального питания» 1 апреля. В новом меню по сравнению с прошлым снизилась калорийность, вес некоторых блюд, произошла замена ингредиентов. Родители стали замечать, что дети приходят из садика голодные. В администрации города им отвечают, что все соответствует нормам СанПиН. Однако, это нижняя граница норм, и многим детям она не подходит. Родители просят власти просубсидировать питание и вернуть меню осени. Плата за детский сад при этом поднялась. В своем обращении, где они также просят пересмотреть средний размер оплаты за детский сад, который не менялся с 2013 года, родители просили не спускать все на уровень детских садов и заведующих. Ведь не они утверждают меню. Однако, уже на следующий день после обращения, родителям стали поступать звонки из детских садов, в учреждениях стали устраивать обеды, где показывали и рассказывали, как хорошо кормят дошколят. 

«Складывается ощущение, что против нас устроена информационная война, нас уже обвиняют в том, что якобы мы хотим от садиков, чтобы кормили как в ресторане. То есть меню осени, на которое мы просим вернуться — это как в ресторане? Сейчас везде начали публиковать посты, о том, как хорошо в садиках кормят. А проблема так и не будет решена?», — объясняет одна из обратившихся. 

Тем временем, на уровне города и области прошли рабочие группы. На заседании штаба в правительстве области были рассмотрены итоги контрольных мероприятий в организации питания школьников, которые подвели в Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области. Представители Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, а также Департамента экономического развития области рассказали о текущей ситуации в регионе по наличию продуктов питания, состоянию цен на потребительском рынке и у местных товаропроизводителей. Представители Управления Россельхознадзора по Вологодской области отметили значительное улучшение качества закупаемых продуктов питания для образовательных организаций.

На уровне области заявлено, что в районах должны состояться внеплановые проверки пищеблоков школ и детских садов, по которым поступили негативные отзывы от родителей. Также на местах будет проведен анализ по тем изменениям, которые уже внесены в меню каждой школы и детского сада, на соответствие требованиям СанПиН по массе порций и калорийности.

Лариса Каманина подчеркнула: организация питания детей требует ежедневного контроля и своевременного принятия управленческих решений.

«Вопрос находится на особом контроле, — отметила заместитель главы региона. — Необходимо в первую очередь информировать родителей обо всех изменениях, которые происходят в организации питания детей. Семьи воспитанников также являются непосредственными участниками контроля этих процессов».

Тем временем родители собираются обратиться в УФАС и прокуратуру, так как посмотрели закупки Центра социального питания и обнаружили, что цены в закупках продуктов для садов во многих случаях выше рыночных, при этом закупаются они крупным оптом. Например, крупу перловую, которая появилась в новом меню на замену другим крупам, заказали по 37 рублей за килограмм, тогда как оптовики готовы продавать ее от 13 рублей за килограмм. 

 

Тэги: питание в садах, садики, дошкольные учреждения

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