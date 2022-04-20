Жители Вологды, возмущенные ростом платы за детский сад и уменьшением порций еды в садах, подготовили обращение в органы власти. Они просят губернатора области Олега Кувшинникова, депутатов Законодательного собрания области и уполномоченного по правам ребенка повлиять на ситуацию. На момент написания этого материала 20 апреля под обращением подписались порядка 400 вологодских родителей.

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году увеличилась сумма оплаты за детский сад. При этом, с 1 апреля заметно уменьшились порции блюд в детских садах.

Уменьшение порций – это не догадка родителей, а реальный факт, подтверждающийся документами. 1 апреля этого года на сайте МАУ «Центр социального питания» опубликовано меню блюд для дошкольных образовательных организаций. Последний раз подобное меню публиковалось 29 сентября 2021 года.

Если сравнить оба документа, то видно, что в новом меню уменьшился объем порций, изменился набор продуктов и уменьшилось количество калорий на каждого ребенка.

– Мы понимаем, что эта вынужденная мера. О чем нам также говорят в администрации города Вологды. НО! В сложившихся условиях непростой экономической ситуации в стране, родителям приходится тяжело. Реальные доходы упали, пособия получают далеко не все. У некоторых по трое, и по четверо детей. Родители говорят ужасные вещи. Что им даже дома приходится сокращать порции, при этом в садике, плата за который выросла, дети тоже не наедаются, – говорится в обращении вологодских родителей.

По мнению подписавшихся под обращением, администрация города отправила их решать этот вопрос напрямую с заведующими детских садов. Однако родители полагают, что заведующие садов также оказались заложниками этой ситуации, и проблема должна решаться на уровне законодательной и исполнительной власти.

– Дети не должны быть мерой экономии! И требуем оказать поддержку детским садам и родителям, – говорят вологодские родители.

В обращении также приводится перечень предлагаемых для решения проблемы мер:

Необходимо субсидирование питания в дошкольных образовательных учреждениях из бюджетов разных уровней. Оплата питания в детских садах в сложившейся ситуации не должна лежать полностью на плечах родителей. Родители не справляются. Зарплаты остались на прежнем уровне. А расходы выросли в разы. Пример - так поступили в Сахалинской области. Обязать МАУ «Центр социального питания» вернуть меню на уровень осени 2021 года, исходя из установленных субсидий. Просим посодействовать в пересмотре среднего размера родительской платы в соответствии с постановлением Правительства области № 5797 от 12.11.2013, который установлен в размере 1 450 рублей. (Он уже давно неактуален. Так как родители платят в среднем 2500 рублей в месяц. А компенсируют им сад, исходя из минимального тарифа, а не реальной платы. То есть, если родители платят за сад 2300 рублей к примеру. То за второго ребенка им будут компенсировать оплату 50%, отталкиваясь не от этой суммы, а от 1450 рублей. Максимальная компенсация, которую может получить в этом случае родитель, 725 рублей). Выплата компенсации должна идти в соответствии с реалиями. В феврале прошлого года эту проблему рассматривали на заседании в Общественной палате Вологодской области. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Также просим управление образования не спускать решение проблемы на уровень детских садов, воспитателей и руководства дошкольных учреждений. Не они утверждают меню в МАУ «ЦСП» и размер компенсации, заведующие и воспитатели не могут повлиять на инфляционные процессы в стране.

Представители администрации города Вологды прокомментировали обращение вологодских родителей, опубликованное в социальных сетях:

– Меню в детских садах разрабатывается в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В данных санитарных требованиях указана суточная потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах, которая соблюдается при формировании меню в детских садах. При наличии жалоб детей на питание родителям (иным законным представителям) в первую очередь необходимо обратиться к заведующему детским садом, так как он ответственный за организацию питания в детском саду (по действующему законодательству). Если по каким-либо причинам ситуация не решается или ответа от руководителя не поступило, обратитесь, пожалуйста, за официальным комментарием в Управление образования.

Родителей, подписавших обращение, такой ответ не устроил.

– Мы считаем, что надо вносить изменения на законодательном уровне и уровне исполнительной власти области. По крайней мере на время кризиса. Управление образования города Вологды и заведующие детских садов не смогут изменить эту ситуацию, потому что они действуют по инструкциям, которые им спускают свыше, – считают родители.

Более того, многим из тех, кто подписал обращение, начали поступать звонки от заведующих детских садов. Заведующие уверяли родителей, что новое меню соответствует санитарным нормам. Но родителей нижняя граница СанПиНа не устраивает.

– Мы ни в коем случае не считаем виноватыми садики и воспитателей. Они исходят из того, что есть. И нам не хотелось бы, чтобы их делали крайними. Мы, вообще, никого, по сути, не считаем виноватыми, а ждем поддержки от властей. А не просто разговоров, что все в норме, – рассказали NewsVo представители инициативной группы родителей.

Свое обращение родители Вологды опубликовали в социальной сети, а письменные варианты обращения направили председателю ЗСО Андрею Луценко, губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову и уполномоченной по правам ребенка Ольге Смирновой. Также подготовили и планируют отправить 20 апреля письменные обращения депутату Госдумы Валентине Артамоновой и в Управление образования города Вологды.