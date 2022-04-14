«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах

Наталья Рюмина

В Вологде уменьшили порции питания в детских садах. Родители говорят, что дети не наедаются, меню изменилось в худшую сторону. Они намерены подавать коллективные жалобы, чтобы решить эту ситуацию.

В группе «Детская Вологда» появился анонимный пост работника предприятия, который организует питание в детских садах. Женщина захотела остаться анонимной, так как работает на предприятии.

«Уважаемые руководители города и области, обращаюсь к Вам как родитель, у которого ребенок ходит в детский сад, и как работник предприятия, который организует питание в детских садах областного центра. Меня очень настораживает, как питаются наши дети в детских садах. Нормы уменьшены, цена за сад подросла. Я как работник знаю из чего это делается», — пишет женщина.

Она поясняет, что уменьшена норма закладки масла сливочного в кашу с 5 до 3.6 гр, уменьшена норма молока, уменьшена норма закладки мяса и курицы вдвое в суп.

«Какао с молоком и кофе с молоком уменьшили (насколько не изменяет память 1-2 раза за 10 дней). Я, конечно, понимаю, что ввели санкции, цены в магазинах подросли. Меню поменяли кардинально, ввели новые блюда, например, пшенные биточки, вместо пюре отварной картофель. Но, я так думаю, скоро ребенку нужно будет собирать контейнеры с едой в сад. Прошу руководителей повлиять на данную ситуацию», — заключила она.

Фото NewsVo

Родители поддержали анонима, говоря, что порции действительно очень маленькие. Дети не наедаются.

«Мы (родители) будем решать вопрос питания детей в детском саду с заведующей. Если нужно будет, пойдём дальше (коллективная письменная жалоба и живое общение). Предлагаю всем поступить также — пользы будет больше, чем только здесь писать. Но! Здесь писать тоже нужно — все верха тут инфо читают», — написала одна из родительниц Юлия Петренко.

Другая родительница Елизавета Смирнова говорит, что в саду, куда ходит ее ребенок, уже поднимали этот вопрос. Ей ответили, что нормы уменьшены до нижней границы СанПиНа.

Переживания родителей и анонима подтверждаются документами, опубликованными на сайте МАУ «Центр социального питания».

Оказалось, нормы питания изменились с 1 апреля этого года. В этот день на сайте центра было опубликовано меню приготавливаемых блюд для дошкольных образовательных организаций. Последний раз подобное меню публиковалось 29 сентября 2021 года

Это норма?

Если сравнить два документа, которые утверждены директором МАУ «Центр социального питания» Яной Федоренко, то выяснится, что родители не с неба взяли информацию об уменьшении порций.

Так, если для детей 1-3 лет норма рисовой каши в первый день была установлена в 150 грамм, то с 1 апреля она уменьшилась до 130 грамм. Для детей с 3 до 7 лет она упала со 180 до 150 грамм. Снизилась калорийность завтрака со 151 до 102 ккал для первой группы и со 180 до 118 ккал для второй. Поменялся набор продуктов. Так, если до 1 апреля давали на ужин картофель запеченный со сметаной, то сейчас ячневую кашу. Она дешевле, чем картофель. Фрукты в полдник были заменены на более дешевые соки.

Во второй день вес завтраков также уменьшился. Упала калорийность. С 1823 до 1584 ккал у детей с 1 года до 3 лет и с 2253 до 1936 ккал для детей от 3 до 7 лет. Такая тенденция наблюдается во всем меню, с которым может ознакомиться каждый родитель. По большинству дней общая калорийность блюд и вес снизились.

Меню от 29 сентября 2021 года

Меню от 1 апреля 2022 года

В администрации города тем временем родителям ответили, что по информации управления образования города, меню в детских садах разрабатывается в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Всю ответственность при этом переложили на заведующих детских садов.

«При наличии жалоб детей на питание родителям (иным законным представителям) в первую очередь необходимо обратиться к заведующему детским садом, так как он ответственный за организацию питания в детском саду», — говорится в ответе администрации города под анонимным постом.

Ранее Центральный банк России опубликовал отчеты об инфляции в Вологодской области в феврале 2022 года. Годовая инфляция в Вологодской области в феврале 2022 года возросла до 10,08% после 9,81% месяцем ранее. Инфляция в регионе превысила значение в целом по Российской Федерации (9,15%) и по Северо-Западному федеральному округу (9,35%). По итогам года ожидается инфляция в 20%. На фоне скачков цен остается только посочувствовать заведующим детских садов, которые по мнению администрации города первые, кто должен решать проблему с питанием детей.

Чиновники отметили, что если по каким-либо причинам ситуация не решается или ответа от руководителя не поступило, родителям следует обращаться за официальным комментарием в Управление образования по эл.почте: uo@vologda-city.ru или в МАУ «Центр социального питания» г. Вологды (электронная почта: myprt18vologda@yandex.ru, телефоны: 8 (8172) 27-17-32; 28-32-37).

Ранее NewsVo писал, что себестоимость порции в школьной столовой с 1 февраля в среднем выросла на 18%.