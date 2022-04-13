Кудрин: инфляция в России по итогам года может достигнуть 20%

13.04.2022 [Экономика]

Инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%, уверен глава счетной палаты Алексей Кудрин

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%», — сказал Кудрин, выступая с отчетом о работе контрольного ведомства за 2021 год в Совете Федерации.

Ранее Центральный банк России опубликовал отчеты об инфляции в Вологодской области в феврале 2022 года. Годовая инфляция в Вологодской области в феврале 2022 года возросла до 10,08% после 9,81% месяцем ранее.

Тэги: инфляция, санкции, военная спецоперация

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