Годовая инфляция в Вологодской области в феврале 2022 года возросла до 10,08%

29.03.2022 [Экономика]

Центральный банк России опубликовал отчеты об инфляции в Вологодской области в феврале 2022 года. Годовая инфляция в Вологодской области в феврале 2022 года возросла до 10,08% после 9,81% месяцем ранее.

Инфляция в регионе превысила значение в целом по Российской Федерации (9,15%) и по Северо-Западному федеральному округу (9,35%).

«Ускорение инфляции в регионе было обусловлено в основном ростом издержек производителей и поставщиков и снижением предложения отдельных товаров. Дополнительное влияние на динамику цен оказало ослабление рубля в конце февраля. Инфляционные тенденции, вызванные усилением внешнего санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц», — говорится на сайте ЦБ.

По оперативным данным, в конце февраля — начале марта увеличение темпов прироста цен на отдельных рынках обусловлено поведением покупателей и компаний на фоне роста общее неопределенности и ожидания инфляции, а также ослаблением рубля.

Тэги: инфляция, ЦБ

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