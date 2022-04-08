Себестоимость школьных обедов выросла на 18%

Себестоимость порции в школьной столовой с 1 февраля в среднем выросла на 18%.

Об этом сообщили «Известиям» в Отраслевом союзе развития социального питания. Данные подготовлены к заседанию профильного Оперативного штаба Минпросвещения.

«По СанПину у нас есть определенный список продуктов, который ребенок должен получать в рамках школьного завтрака и обеда. Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам, в среднем по России, стоимость продуктов в школьной тарелке с начала года выросла на 18%», — рассказал исполнительный директор союза Тимофей Фионов.

Так, цена какао за месяц выросла на 52%, сахара — на 49%, овощей — на 47%. Фрукты подорожали на 26%, мука — на 22%.

Если тарифы на питание будут проиндексированы в соответствии с закупочными ценами, родителям учеников средних и старших классов придется платить за обеды и завтраки своих детей больше, отмечает Фионов. Горячее питание для учеников начальных классов останется бесплатным.