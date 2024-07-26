На Вологодчину с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ РФ

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В ходе рабочей поездки министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин проинспектирует ряд строящихся инфраструктурных объектов региона, обратит внимание на благоустройство Вологды и работу промышленных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба врио губернатора.

Ирек Файзуллин уже посетил «Сокольский дерево-обрабатывающий комбинат». Далее в программе – посещение ЖК «Соколки». Это комплекс из двух четырехэтажных жилых домов, построенных полностью из деревянных конструкций CLT.

Кроме того, министр примет участие в совещании по вопросам развития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области.

Не оставят без внимания и областную столицу. В Вологде Ирек Файзуллин побывает на площади Революции, познакомится с возведенной часовней на месте утраченного Спасо-Всеградского собора, а также осмотрит набережную и Кремлевскую площадь, на которой сейчас проходит Международный форум «Дерево в архитектуре».

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