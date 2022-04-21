Елена Земчихина: вопрос с питанием в детских садах Вологды начали прорабатывать

21.04.2022 [Общество]

Депутат Вологодской городской Думы Елена Земчихина, к которой также обратились обеспокоенные родители города Вологды в связи с тем, что меню для дошкольных образовательных организаций было изменено 1 апреля МАУ «Центр социального питания», ответила жителям, что их обращение уже принято в работу на всех уровнях власти. Вопрос будет решаться.

«Мы уже начали проводить рабочие встречи по этому вопросу. Рабочие группы организуются на всех уровнях власти. Смотрим нормативы, цены, поставщиков, логистику», — говорит она.

Родители Вологды просят власти просубсидировать питание, и вернуть его к границам осени, а также пересмотреть вопрос среднего размера оплаты за детский сад. Он уже давно неактуален. С обращением они обратились к местным и областным депутатам, губернатору, в управление образования и к уполномоченной по правам ребенка. Обращение подписало около 400 человек. 

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году увеличилась сумма оплаты за детский сад. При этом, с 1 апреля заметно уменьшились порции блюд в детских садах.

Уменьшение порций – это не догадка родителей, а реальный факт, подтверждающийся документами. 1 апреля этого года на сайте МАУ «Центр социального питания» опубликовано меню блюд для дошкольных образовательных организаций. Последний раз подобное меню публиковалось 29 сентября 2021 года. Если сравнить оба документа, то видно, что в новом меню уменьшился объем порций, изменился набор продуктов и уменьшилось количество калорий на каждого ребенка. Как оказалось, новое меню сделано по нижней границе СанПиНа. 

 

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Тэги: воспитание, питание, детское питание, дети, десткие сады

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