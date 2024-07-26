Министра строительства РФ познакомили в Соколе с технологией CLT

Официальная делегация в составе министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и президента Segezha Group Александра Крещенко сегодня работала в Соколе. На комбинате «СоколСиЭлТи» министр ознакомился с технологической цепочкой производства нового строительного материала для деревянного домостроения – панелей CLT. Мощность данного производства составляет от 50 000 до 200 000 кубометров в год – это несущие и ограждающие элементы стен, полов и крыш. В производстве используются хвойные породы древесины, а клей, предусмотренный технологией изготовления CLT, не содержит формальдегида.

Затем делегация приехала на осмотр жилого компекса «Соколики», построенного из панелей CLT. Два четырехэтажных жилых здания, в каждом из которых 32 одно- и двухкомнатных квартиры площадью от 48 кв. м до 65 кв. м, выше фундамента построены полностью из CLT-панелей. Жилой комплекс «Соколики» построили всего за 4 месяца.

- Дома в Соколе – это первый и очень удачный опыт возведения в нашей стране многоквартирных домов из CLT-панелей. Мы рассчитываем на то, что этот опыт будет тиражирован в рамках действующего соглашения о сотрудничестве Segezha Group c Вологодской областью, и в перспективе в регионе появятся не только новые жилые комплексы из высокотехнологичного деревянного материала, но и другие объекты туристической, спортивной, сельскохозяйственной инфраструктуры, — рассказал президент Segezha Group Александр Крещенко. — Применение CLT-панелей обеспечивает существенную экономию при строительстве за счет феноменально коротких сроков монтажа, возможности привлечения меньшего количества рабочих и техники на стройплощадку. Уверен, что набирающие популярность технологии будут способствовать развитию деревянного домостроения в России, а внесение изменений в существующую нормативную базу позволит девелоперам возводить из инновационных деревянных панелей и многоэтажные объекты, что уже широко практикуется в других странах.

- В общей сложности, у нас более 800 объектов инфраструктуры в работе в этом году. Мы намерены через приглашение крупных застройщиков, крупных девелоперских компаний раскручивать этот маховик, в том числе через механизм комплексного развития территории. У нас приоритеты сбалансированы: это и МКД, это и благоустройство, и социальные объекты, — подчеркнул врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил, что развитие деревянного домостроения в стране — одно из направлений, которое будет входить в программу жилищного строительства, в том числе, с целью предоставления жилья различным категориям граждан.

- Сегодня в Соколе мы посетили производство современных материалов для деревянного домостроения. С целью расширения сферы их применения мы ведем работу по корректировке нормативной базы. Для этого совместно с МЧС организована проверка пожарной безопасности строений из клееных деревянных конструкций, проводятся тестовые испытания по сжиганию CLT-панелей. После получения результатов вместе с Росстандартом мы сможем утвердить новые требования в отношении проектирования и строительства объектов различного назначения из таких материалов», — сказал министр строительства и ЖКХ.

