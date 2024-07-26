Женщины нарушают информационную безопасность работодателя из благих побуждений

70 нарушений информационной безопасности было выявлено в компаниях крупного и среднего бизнеса за первое полугодие 2024 года. Анализ проводила компания «Солар», входящая в структуру «Ростелекома».

Оказалось, что более двух третей (71%) всех случаев нарушений информационной безопасности происходит по вине женщин, однако действуют они в интересах работодателя, желая оптимизировать рабочие процессы, в то время как мужчины (29% от общего количества нарушений) чаще нарушают из корыстных побуждений.

Почему женщины нарушают?

24% от общего числа нарушений – это отправка женщинами рабочих документов себе в личные мессенджеры и на почту, чтобы поработать из дома, так как они не успевают решить все задачи в течение рабочего дня.

20% - это обход регламентов, чтобы быстрее решить задачу. Например, в одном из кейсов сотрудница загружала конфиденциальную документацию в личный файлообменник без пароля, чтобы быстрее согласовать ее с внешними контрагентами.

16% нарушений происходят по причине невнимательности или халатности женщин. Например, сотрудницы одной из компаний отправляли отсканированные документы по взаимодействию с контрагентами в незашифрованном виде, хотя это и запрещено политикой информационной безопасности компании.

7% женщин нарушали трудовую дисциплину, решая личные вопросы в рабочее время.

Еще 4% инцидентов были связаны с параллельной занятостью или, проще говоря, подработкой, когда сотрудницы в рабочее время выполняли задания для сторонних организаций.

Корысть правит

Мужчины более аккуратны в следовании правилам, и описанные выше нарушения не встретились среди проанализированных инцидентов, за исключением случаев с халатностью — 6% от общего числа случаев произошли из-за невнимательности мужчин - в частности, сотрудники переходили по фишинговым ссылкам из корпоративной почты.

Однако эксперты заметили, что в отличие от «женских» нарушений, в действиях мужчин преобладает злой умысел: доля таких инцидентов составила 23% от общего числа. Они были связаны с хищением клиентских и партнерских баз компаний, а также другой конфиденциальной документации. Например, уже уволившийся работник отправил из корпоративного файлового хранилища списки клиентов компании себе на почту, при этом мужчина умышленно изменил названия файлов перед отправкой.

Женщины везде успевают, но меньше зарабатывают

Согласно данным Минтруда, женщины в России действительно больше работают, чем мужчины, но при этом меньше зарабатывают. Россиянки стремятся к полной занятости и профессиональному росту, совмещая карьеру с выполнением семейных обязанностей и уходом за детьми. Они также берут на себя значительную долю домашнего труда - данные Международной организации труда показывают, что женщины уделяют этому в 3,5 раза больше времени, чем мужчины: в среднем, каждая женщина тратит 4 часа 25 минут в день на домашние хлопоты, в то время как каждый мужчина — 1 час 23 минуты.

«Поведенческий анализ показывает, что женщины склонны совершать нарушения с благими намерениями, и в этом случае требуется комплексная работа по построению корпоративной культуры кибербезопасности. Важно уделять внимание в том числе work life balance*, что может помочь не только избежать подобных инцидентов, но и повысить уровень благополучия команды, удовлетворенности и эффективности сотрудниц. Подобные инциденты — повод не наказать, а предложить поддержку сотрудницам, которые порой находятся на грани выгорания, пытаясь совместить обязанности на рабочем месте и в других сферах жизни», — отметил представитель компании «Солар» Илья Лушин.

*жизненный баланс