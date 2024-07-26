Ремонт проспекта Победы стартовал в Вологде

[ Общество ]

В областном центре начался ремонт проспекта Победы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

В рамках ремонта на участке от улицы Мира до улицы Батюшкова будет уложено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части, бортовой камень будет заменён на гранитный, а асфальтобетонные тротуары будут заменены на покрытие из гранитной плитки. Также будут установлены два островка безопасности на пересечении с улицей Батюшкова и Торговой площадью и переустроено освещение.

Подрядная организация уже приступила к замене бортовых камней. Завершить все работы планируется до 7 октября.

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Фото: пресс-служба Администрации города Вологды
 

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