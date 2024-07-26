Пожилая женщина погибла под Вологдой при странных обстоятельствах

В Вологодском округе при непонятных пока обстоятельствах погибла 66-летняя женщина. Ее тело было обнаружено сегодня в реке Тошня.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, женщина еще утром ушла из дома в деревне Лифино. Родным пенсионерка не сказала, куда направляется.

Отсутствие матери заметила ее дочь, которая самостоятельно отправилась на поиски.