Пожилая женщина погибла под Вологдой при странных обстоятельствах

[ Происшествия ]

В Вологодском округе при непонятных пока обстоятельствах погибла 66-летняя женщина. Ее тело было обнаружено сегодня в реке Тошня.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, женщина еще утром ушла из дома в деревне Лифино. Родным пенсионерка не сказала, куда направляется.

Отсутствие матери заметила ее дочь, которая самостоятельно отправилась на поиски.

«Обойдя всю деревню, она направилась к реке. Там, в нескольких метрах от берега, заметила тело матери. Разбираться в происшествии будут сотрудники полиции», - уточнили в МЧС.

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