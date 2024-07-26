20 самых отстающих вологодских школ получат 60 млн рублей

[ Общество ]

Власти Вологодской области заявили о выделении 60 млн рублей 20 самым отстающим школам, ученики которых демонстрируют самые низкие образовательные результаты. Конкурс по выбору школ продлится до конца августа.

«Размер гранта на каждую школу в этом году составит до 3 млн руб. На эти цели выделено 60 млн руб. из областного бюджета. Средства можно будет потратить на приобретение цифрового и лабораторного оборудования, демонстрационных учебно-наглядных пособий, а также на повышение квалификации, консультирование и стажировку руководителей и педагогических работников», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Как рассказали в пресс-службе врио губернатора региона, на конкурс могут заявиться школы, которые включены приказом департамента образования от 18 января 2024 года в список школ с самыми низкими результатами. При этом в школе должно обучаться не менее 200 человек.

В правительстве региона уточнили, что такими мерами намерены простимулировать школы к повышению качества образования в рамках проекта «Траектория роста». Этот проект, кстати, также включает в себя меры поддержки победителей и призеров олимпиад.

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