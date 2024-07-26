Железнодорожный переезд в Грязовце закроют в выходные

[ Общество ]

Железнодорожный переезд в Грязовце будет закрыт для проезда автомобильного транспорта в воскресенье, 28 июля. На Северной железной дороге это объясняют необходимостью проводить ремонтные путевые работы. Переезд 448 км (автомобильная деревня Грязовец-Покровская) будет закрыт с 9.00 до 21.00.

Возможный объезд по автодороге Вологда-Ростилово.   

«Северная железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки», - говорится в сообщении пресс-службы.

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