Железнодорожный переезд в Грязовце закроют в выходные

Железнодорожный переезд в Грязовце будет закрыт для проезда автомобильного транспорта в воскресенье, 28 июля. На Северной железной дороге это объясняют необходимостью проводить ремонтные путевые работы. Переезд 448 км (автомобильная деревня Грязовец-Покровская) будет закрыт с 9.00 до 21.00.

Возможный объезд по автодороге Вологда-Ростилово.