Строительство сетей уличного освещения в Вологде ведется по 13 участкам

В Вологде в настоящее время ведется строительство сетей уличного освещения по 13 адресам. По словам врио мэра города Андрея Накрошаева, работы планируется завершить до конца этого года.

«Стоимость строительства новых сетей уличного освещения составляет 32 млн рублей. Сейчас работы проходят в разных микрорайонах города, завершить их необходимо до конца 2024 года. Список для строительства новых опор освещения формировался с учетом мнения вологжан. На всех участках используем энергосберегающие светильники, которые дают еще и более яркий световой пучок», - рассказал Андрей Накрошаев.

В настоящее время подрядчики работают по следующим участкам:

- ул. Промышленная – от ул. Элеваторной до Мясокомбината (32 светильника);

- ул. Беляева – от ул. Петрозаводской до Московского шоссе (13 светильников);

- ул. Городской Вал – от ул. Разина до ул. Пугачева (7 светильников);

проезд от ул. Возрождения до д. №10 по ул. Ягодной (10 светильников);

- ул. 8-я Садовая (23 светильника);

- ул. Щеглинская (16 светильников);

- ул. Новгородская – от Пошехонского ш. до ул. Молодежной (25 светильников);

- ул. Можайского – от Пошехонского ш. до д. №2 по ул. Можайского (9 светильников);

- с. Молочное, ул. Подлесная (18 светильников);

- ул. Пионерская, д. 8-14А (10 светильников);

- ул. Карла Маркса – от ул. Фрязиновской до д. №87А по ул. К. Маркса (13 светильников);

- сквер по ул. Пушкинской у стадиона «Динамо» (8 светильников);

- Технический переулок – от ул. М. Конева до дома №31 по Техническому переулку (8 светильников).

Также запланирован монтаж новых опор на ряде других участков.