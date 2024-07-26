Шестиметровая деревянная башня отразила прошлое и будущее Вологды

25 июня в Вологде открылся Международный форум деревянного строительства и Российский смотр-конкурс с международным участием «Дерево в архитектуре». Центральная тема форума — «Взгляд в завтра». Продукцию из панелей CLT и клееного бруса представил на конкурсе Сокольский ДОК.

На уличной экспозиции в разделе «Постройки» представлены объекты, выполненные из CLT-панелей. Один из самых символичных объектов — 6-метровая башня из CLT с воплощением образов Вологды. В концепцию павильона заложена идея сплетения традиций деревянного зодчества и современных конструкций из дерева. Ранее павильон был представлен на фестивале «Зодчество» в Москве. Его автор — главный архитектор Вологды Денис Поздняков. Посетители международного форума на Кремлёвской площади Вологды также увидят различные малые архитектурные формы, прямоугольный и даже круглый павильон из панелей CLT.

В разделе «Проекты» на архитектурных планшетах представлены два объекта, выполненные из панелей CLT и клееного бруса.

Первый из них - резиденция на Финском заливе — это комплекс построек, центром которого является жилой дом из бруса. Перепад рельефа и уже существующие постройки определили план и расположение будущего дома. Его внутреннее пространство решено в двух уровнях, а особое внимание при проектировании было уделено движению солнечного света внутри. Технические решения дома продиктованы желанием хозяев увидеть больше дерева. Строительным материалом был выбран клееный брус. В стропильной системе кровли использована клееная балка.

Второй проект - кампус Национального центра физики и математики в г. Саров Нижегородской области «Взгляд в будущее» - представляет уникальную концепцию в архитектуре. Для строительства жилого здания была выбрана технология CLT. Строительный материал из перекрестно-клееной древесины выдерживает большие нагрузки без усадки и деформации. Студенты уже живут в новейших апартаментах в кампусе, расположенном в нескольких километрах от Сарова.

Деловая программа Международного форума деревянного строительства направлена на популяризацию деревянного отечественного домостроения в городском и сельском масштабе и освещение традиций, технологий и действующих стандартов применения деревянных конструкций. В программе мероприятия — лекции, дискуссии, круглые столы и презентации с участием профильных экспертов архитектурно-строительной и производственной отраслей из России, ближнего и дальнего зарубежья и представителей государственных структур. На площадках форума происходит знакомство специалистов с новыми тенденциями применения дерева в архитектурно-строительной практике и лучшими проектными решениями. На форум приехали гости из Китая, Казахстана, Армении, стран БРИКС.