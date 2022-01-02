Продолжаются проблемы с отключением электроэнергии из-за снегопадов в Устюженском и Череповецком районах Вологодской области

Продолжаются проблемы с отключением электроэнергии в Устюженском районе. По данным на 15:30 2 января без электричества остаются три населенных пункта – деревня Расторопово, деревня Большое Восное и деревня Люботово.

По сообщению администрации района, отключения связаны с погодными условиями. Из-за потепления деревья под весом тяжелого мокрого снега ломаются и падают на линии электропередач, обрывая провода.

– Из-за падения деревьев проблемы с электроснабжением в районе продолжаются. Сегодня с утра вновь сформированы три рабочие бригады электриков для оперативного устранения аварийных ситуациях на линиях электропередач, – пишет на своей странице в социальной сети глава Устюженского района Игорь Петров.

Ранее NewsVo рассказывал, что на Новый год без электричества в Вологодской области остались более 50 населенных пунктов.

Администрация Череповецкого района сообщает, что до сих пор, 2 января, в районе остаются без света несколько населенных пунктов: Малата и Костяевка Югского МО, Малая Дора и Большая Дора Судского поселения, а также несколько населённых пунктов Уломского поселения: Давыдово, Гавино, Дуброво, Коротово, Федосово, Стёпаново, Супроново, Чаево. Бригады продолжают работать до устранения аварии.

Напомним, еще в декабре жители Устюжны обращались в прокуратуру с жалобой на многократные и длительные отключения электроэнергии.

В большинстве домов в сельской местности отсутствуют центральное водоснабжение и отопление, и даже колодцы общего пользования, поэтому люди самостоятельно устанавливают системы отопления и оборудовать водяные скважины, которые работают на электроэнергии.