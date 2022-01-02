247 человек в Вытегорском районе остались без электричества 1 января

Аварийное отключение электроэнергии произошло 1 января в поселке Янишево в Вытегорском районе Вологодской области. 247 жителей остались без электричества.

– Ситуация сразу же была взята на контроль Главой района совместно с главой сельского поселения Девятинское. Для устранения аварии на электросетях были направлены аварийные бригады Вытегорского РЭС, – сообщает администрация Вытегорского района.

Сейчас электроэнергия в поселок подается с помощью резервного источника питания (дизель генератор).

Проблемой оказалось то, что до сих пор не обнаружено место обрыва ВЛЭП. Поиски обрыва проводов продолжаются на участке протяженностью 60 км в труднодоступном районе (лес, дорог нет).

Ранее NewsVo рассказывал, что на Новый од в Вологодской области более 50 населенных пунктов остались без электричества. Это коснулось тех районов, где все коммуникации в частных домах связаны с электроэнергией, где люди и раньше уже жаловались на частые и длительные отключения электроэнергии.

