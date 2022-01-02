247 человек в Вытегорском районе остались без электричества 1 января

02.01.2022 [Происшествия]

Аварийное отключение электроэнергии произошло 1 января в поселке Янишево в Вытегорском районе Вологодской области. 247 жителей остались без электричества.

– Ситуация сразу же была взята на контроль Главой района совместно с главой сельского поселения Девятинское. Для устранения аварии на электросетях были направлены аварийные бригады Вытегорского РЭС, – сообщает администрация Вытегорского района.

Сейчас электроэнергия в поселок подается с помощью резервного источника питания (дизель генератор). 

Проблемой оказалось то, что до сих пор не обнаружено место обрыва ВЛЭП. Поиски обрыва проводов продолжаются на участке протяженностью 60 км в труднодоступном районе (лес, дорог нет).

Ранее NewsVo рассказывал, что на Новый од в Вологодской области более 50 населенных пунктов остались без электричества. Это коснулось тех районов, где все коммуникации в частных домах связаны с электроэнергией, где люди и раньше уже жаловались на частые и длительные отключения электроэнергии.
 

Читайте также:

Тэги: обрыв, отключение электричества

ТОП НЕДЕЛИ

Непривитых от коронавируса сотрудников вологодского драмтеатра отстранили от работы без сохранения зарплаты
Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом
В Вологде рухнул еще один дом Шахова. На этот раз пряничный
Бензовоз врезался в столб и обесточил улицу Конева в Вологде
Бывший замначальника колонии в Шексне получил восемь лет лишения свободы за взятки
С 1 января в Вологодской области повысится плата за капремонт
В Междуреченском районе обвиняемый в убийстве, который полгода скрывался от следствия в лесу, скончался в больнице
Вологодскому губернатору вручили орден «За заслуги перед Отечеством IV степени»
10 человек скончались от коронавируса за сутки в Вологодской области
Конкурс на соискание стипендии имени Христофора Леденцова объявлен в Вологде

Похожие новости

Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе

Инцидент произошёл в Уломском сельском поселении

5854
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

30-летний житель Вологды подозревается в совершении убийства в новогоднюю ночь
48-летний житель Череповца подозревается в совершении убийства под Новый год
Продолжаются проблемы с отключением электроэнергии из-за снегопадов в Устюженском и Череповецком районах Вологодской области
247 человек в Вытегорском районе остались без электричества 1 января
За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 69 случаев коронавирусной инфекции
Пункты вакцинации от коронавируса возобновили работу в Вологде после Нового года
Драка в баре на улице Чехова в Вологде произошла 1 января
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7283
0
02.01.2022 [БлогоVO]

Наша страна остаётся передовиком научных идей

312
0
31.12.2021 [Обзор Прессы]

Где в Вологде сделать лучшую новогоднюю фотографию

817
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика