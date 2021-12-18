Жители Устюжны в Вологодской области собрали подписи под обращениями в прокуратуру и к президенту

Жители заречной части районного центра Устюжна и поселка Солнечный в Вологодской области обратились в прокуратуру с жалобой на многократные и длительные отключения электроэнергии в домах.

– В период с 7 по 16 декабря электроснабжение зареченской части Устюжны и поселка Солнечный было отключено на 61 час 35 минут, учитывая отключения длительностью более 3 часов. Еще практически ежедневно с начала декабря происходят отключения длительностью до 3 часов, – говорится в обращении.

По данным обслуживающей организации всего за этого год в Устюжне электричество отключали на 86 часов 04 минуты. Но по мнению местных жителей, отключений было больше.

Скриншот обращения

– В зареченской части Устюжны отсутствуют центральное водоснабжение и отопление, и даже колодцы общего пользования, поэтому жителям пришлось самостоятельно устанавливать системы отопления и оборудовать водяные скважины, основанные на потреблении энергии. При незапланированном отключении электроэнергии жители остаются без воды и тепла, а также возникает вероятность возникновения возгораний и пожаров. Уточним, что все дома – деревянные. Поэтому при отключении электроэнергии, мы лишены возможности нормально жить и осуществлять свои естественные физиологические потребности, – говорится в обращении.

Скриншот обращения

Напомним, в декабре почти 6000 жителей западных районов области: Череповецкого, Устюженского и Кадуйского остались без электричества из-за аварии. Тогда в Устюженском районе был введен режим ЧС.

Причиной отключения, по словам администрации района, стало налипание мокрого снега на деревья и как следствие – их падение на линии электропередач.

- По поводу сегодняшних отключений: мы вторую неделю работаем в аварийном режиме, без выходных. Буквально вчера бул первый спокойный день у ребят, они хотя бы перевели дух. Опять снег, опять налипания. К сожалению, наш район этому подвержен больше. Например, в Шекснинском районе вообще нет снега. Им повезло: прошел липкий снег, и за снегом сразу дождь. Снег просто смыло. Деревья чистые, никаких механических напрягов. А наши просеки опять превращаются в коридоры, - рассказал Константин Бигвава, начальник Устюженского РЭС ПО «Череповецкие электрические сети», в интервью газете районной газете «Вперед».

На такой комментарий возмущенные жители Устюжны отреагировали:

- Анализируя данные объяснения должностных лиц можно прийти к выводу о недостаточной подготовке к зимнему периоду просек ЛЭП. Проблемные деревья не убраны, ширина протек недостаточная и как следствие - увеличение количества аварийных ситуаций, – пишут местные жители в обращении в прокуратуру.

Оригиналы листов с подписями жителей Устюжны и Солнечного переданы в прокуратуру Устюженского района.

Помимо этого инициативная группа направила копии обращения на электронную почту: губернатору Вологодской области, главе Устюженского района, в ПАО «Россети Север-Запад», в Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», в Северную сбытовую компанию, в департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области, в Государственную жилищную инспекцию области, а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области.

Фото Нины Ерёменко