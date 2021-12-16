Почти 6000 жителей западных районов области из-за аварий остаются без электричества

В Череповецком, Устюженском и Кадуйском районах области зафиксированы массовые отключения от электроснабжения. Причиной региональные власти называют обрывы электросетей в связи с обильными осадками.

«В течение дня энергетики восстановили в регионе 940 км линий электропередач, включили 47 линий электропередачи и 674 трансформаторные подстанции. Отключенными остается порядка 5 800 человек. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Уломском и Судском сельских поселениях Череповецкого района, а также на территории Устюженского района полностью», — пояснил заместитель губернатора области Антон Стрижов.

В настоящее время региональные власти приняли решение о привлечении дополнительных сил и средств. Техникой и людьми помогает МЧС и районные лесхозы, они расширяют просеки, снимают ветки с электросетей, убирают упавшие деревья. Для обеспечения электроэнергией отключенных объектов используются дизельгенераторы, — сообщает пресс–служба правительства области.

При благоприятных погодных условиях специалисты обещают устранить аварии в ближайшее время. Правда, как сообщает портал Gismeteo.ru, осадки в виде мокрого снега на западе Вологодской области продолжатся также в пятницу, 17 декабря.