Более 50 населенных пунктов в Вологодской области остались без электричества на Новый год

01.01.2022 [Происшествия]

Более 50 населенных пунктов в Вологодской области остались без электричества на Новый год.

– В Череповецком и Устюженском районах продолжаются аварийно-восстановительные работы, на линиях электропередач, на месте работают бригады энергетиков, – сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Пресс-служба «Россети Северо-Запад» сообщила ТАСС, что в регионах округа ожидаются ледяные дожди, снегопады и усиление ветра. Колебания температуры в районе нуля градусов способствуют образования льда на проводах. В компании отметили, что энергетики готовятся к ухудшению погоды. В режим повышенной готовности были приведены филиалы Новгородской и Псковской областей, где в этом месяце уже происходили массовые отключения из-за непогоды.

– На вечер 1 января в Череповецком районе остаются отключенными от электроэнергии 16 населенных пунктов в Уломском сп и три - в Воскресенском МО. Всего 19 населенных пунктов (утром без света оставались 30). Ситуация постоянно меняется, некоторые села и деревни подключают и, к сожалению, отключают повторно для устранения новых аварий. Так, в Уломском с/п снова без света Степаново, Игнатьево, Улома, Сосновка, Кокорево, Клопузово. В остальных с/п и МО, как сообщают «Россети», электричество подключено. Если это не так, пишите в комментариях или звоните на горячие линии, номера указаны в закрепленной записи, – сообщает администрация Череповецкого района.

В Устюженском районе по состоянию на 16:00 1 января без электричества оставались три деревни: Мартыново, Липенка и Бугры. Работы по устранению аварий на линиях электропередач продолжаются.

– Поставлена задача к концу дня восстановить электроснабжение на территории всего района, – сообщил глава Устюженского района Игорь Петров.

Ранее NewsVo рассказывал, как в декабре жители Устюжны в Вологодской области собирали подписи под обращениями в прокуратуру и к президенту из-за частных и длительных отключений электроэнергии.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Вологодской области 8 (8172) 72-99-99.
 

Тэги: отключение электричества

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