Строительство крытого футбольного манежа в Вологде завершат к июлю 2025 года

Крытый футбольный манеж в Вологде будет построен к июлю 2025 года. Объект позволит в проводить тренировки в течение всего года, увеличить пропускную способность городских спортивных объектов и создать условия для подготовки спортивного резерва.

Информация была озвучена на заседании постоянных комитетов Вологодской городской Думы по образованию, культуре и социальным вопросам и по молодёжной политике и физической культуре под председательством Валентины Поповой и Альберта Саркисова.

Объект, напомним, возводится в районе улицы Ильюшина и Окружного шоссе. На его строительство из областного бюджета выделено более 405 млн рублей.