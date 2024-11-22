В Устюжне арестовали ярославца за разбой в отношении пенсионерки

Ранее судимого 34-летнего уроженца Ярославской области заключили под стражу на два месяца. Он обвиняется в разбое с незаконным проникновение в жилище. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
По версии следствия, 19 ноября мужчина незаконно проник в квартиру 77-летней пенсионерки в Устюжне, чтобы украсть ее имущество. В квартире он напал на женщину, применив в отношении нее опасное для жизни и здоровья насилие. На следующий день подозреваемого задержали и допросили с участием адвоката.
«Судом при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения учтено, что мужчина не имеет постоянного места работы, по месту жительства (Устюженский район) характеризуется отрицательно, состоит на учете в отделении полиции как лицо, допускающее правонарушения в сфере бытовых отношений, и представляющее опасность для окружающих, ранее судим», — рассказали в пресс-службе ведомства.