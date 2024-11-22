В Устюжне арестовали ярославца за разбой в отношении пенсионерки

Ранее судимого 34-летнего уроженца Ярославской области заключили под стражу на два месяца. Он обвиняется в разбое с незаконным проникновение в жилище. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, 19 ноября мужчина незаконно проник в квартиру 77-летней пенсионерки в Устюжне, чтобы украсть ее имущество. В квартире он напал на женщину, применив в отношении нее опасное для жизни и здоровья насилие. На следующий день подозреваемого задержали и допросили с участием адвоката.