Два человека пострадали в ДТП в центре Вологды

Авария произошла в четверг, 21 ноября, около половины одиннадцатого утра у дома №14 на улице Герцена в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города Вологды.

61-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Лада Веста», проехала перекресток Герцена – Пушкинская на красный сигнал светофора. В результате этого ее автомобиль столкнулся с «Тойота Ленд Крузер» под управлением мужчины 1976 года рождения.

В дорожном происшествие пострадали водитель «Лады» и пассажирка 41-летняя «Тойоты». Обе с различными травмами были госпитализированы в больницу.