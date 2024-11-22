Волейболистки «Северянки» одержали две победы на старте 5 тура высшей лиги

Череповецкие волейболистки одержали две победы на старте 5 тура высшей лиги, игры которой принимает Москва.

В среду «Северянка» обыграла столичный «МВА» со счётом 3:1.

Накануне с таким же результатом череповчанки были сильнее «Динамо» из Приморского края.

Таким образом, «Северянка» одержала 16 побед в 18 матчах сезона.

«Рады, что нам удалось одержать две победы со счетом 3:1 несмотря на то, что мы проигрывали вторые партии. В игре с «МВА» расслабились во второй партии и уже не могли взять всё в свои руки, было много собственных ошибок. Сегодня же был очень напряженный матч, соперник был очень хорошо настроен на нас. В концовках партий мы были стабильнее, подключая комбинационную игру», - отметила после матча с приморскими волейболистками пасующая «Северянки» Елизавета Егоровцева.

Сегодня у команды Вадима Панкова день отдыха. В выходные череповчанки проведут ещё два матча, вновь сыграют с МВА и «Динамо».