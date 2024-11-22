В Вологодскую область придут морозы

[ Общество ]

Отрицательные температуры установятся в ближайшие дни в Вологодской области. Правда, в субботу регион еще окажется под влиянием очередного южного циклона, который принесет осадки в виде снега. При этом дневные температуры составят около 0 градусов.  

«В ночь на воскресенье циклон покинет территорию области, сместившись дальше на северо-восток. Осадки пройдут только по востоку и уже в виде снега. Прохождение южного циклона будет способствовать перестройке синоптических процессов на зимний характер. Днем запад и центр региона, а затем и восток окажутся под влиянием усиливающегося антициклона, начнется понижение температуры до устойчиво отрицательных значений», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Уже в ночь на понедельник подморозит до -7 градусов, а днем ожидается температура от -1 до -3 градусов.

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