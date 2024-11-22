Более 500 населенных пунктов Вологодской области остаются без света

В Вологодской области, по данным сетевых организаций на 8 часов утра, 536 населенных пунктов остаются без света. В них в общей сложности проживают 23 850 человек. Отключения электроэнергии произошли практически во всех муниципалитетах региона накануне из-за сильных порывов ветра и налипания снега на провода. На восстановлении энергоснабжения задействовано 167 человек, 68 бригад и 70 единиц техники.

Сотрудники филиала Россети Северо-Запад обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220.