Вологодчина наладила экспорт продукции АПК на Мальдивы и во Вьетнам

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Икра

Вологодская область расширяет географию международных поставок регионального агропромышленного комплекса.

«Вологодская область начала поставлять шоколадные кондитерские изделия во Вьетнам и осетровую икру в Иорданию и на Мальдивы. Выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос с начала 2024 года по ряду направлений, что положительно сказывается на динамике регионального экспорта. В свою очередь, внутриобластной рынок полноценно обеспечен всей необходимой продукцией», — пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В этом году на Вологодчине увеличились объемы производства молочной продукции, кондитерских изделий, плодоовощных консервов, икры осетровой, детского питания, а также хлебобулочных изделий.

В то же время за 10 месяцев 2024 года экспорт молочной продукции вырос в два раза, шоколадной кондитерской продукции — на 1,5%, сухих завтраков — на 30%, жиров и масел животного и растительного происхождения — на 14%.

Экспорт региональной продукции АПК реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом России.

Теги:
агропромышленный комплекс экспорт
 

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