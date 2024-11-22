Завод по производству лифтов подстроят под Вологдой

В поселке Лесково Вологодского округа будет построен завод по производству лифтового оборудования. Предприятие будет построено на территории особой экономической зоны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Реализация проекта строительства завода будет проводиться в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном во время визита делегации Вологодской области в Китайскую народную республику.

«Планируемый объём инвестиций — $10 млн. Высокая перспектива в производстве лифтового оборудования обусловлена растущим спросом на современные и безопасные лифты как в России, так и за границей. Только в Вологодской области замене подлежат более тысячи лифтовых кабин. Новый завод поспособствует не только удовлетворению внутренних потребностей региона, но и созданию экспортного потенциала. Кроме того, обеспечим новые рабочие места», - пояснил Георгий Филимонов.

По его словам, сотрудничество направлено на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности региона, а также укрепление экономики Вологодской области.