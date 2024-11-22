«Народную тропу» заасфальтировали на улице Псковской Вологды

[ Общество ]

Завершились строительные работы тротуара, соединяющего дом №19 по улице Псковской и улицу Казакова. Пешеходная дорожка стала результатом инициативы местных жителей, в рамках программы Народный бюджет ТОС.

«Обновленная дорожка появилась на месте так называемой «народной тропы» и уже заслужила высокую оценку. Теперь здесь удобно и чисто, что делает передвижение пешеходов более комфортным и безопасным. Осталось решить вопрос с освещением нового тротуара. Именно об этом просят жители района», - пояснил заместитель председателя Вологодской городской Думы Сергей Никулин.

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