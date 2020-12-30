Утонувший дебаркадер, крокодил в сумке, вор в пододеяльнике: курьезы 2020 года в Вологодской области

Любовь Южакова

NewsVo сделал обзор самых курьезных и нелепых событий 2020 года в Вологодской области.

В январе 2020 года объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила о необычной краже. 65-летний житель Кирилловского района забрался в чужой дом и похитил оттуда книги по философии и зубные коронки.

— Из дома он похитил книги: «Стратогемы» в 2 томах, «Об истине жизни и поведения» Льва Толстого, «Уроки мудрости» Конфуция, «Полное собрание сочинений» Данте в 3 томах, «Русская философия. Энциклопедия», «Философская энциклопедия» в 2 томах, «Об общественном договоре» Жана Руссо, «Сборник цитат «Смысл жизни» и др. Кроме того, подсудимый похитил шуруповерт, сварочный аппарат, бутербродницу, фафоровую икону «Николай Чудотворец» и зубные коронки стоимостью 50 000 рублей, - говорилось в сообщении.

Потерпевший суду пояснил, что с вором они помирились, взыскивать причиненный ущерб он не планирует. Просил назначить подсудимому наиболее мягкое наказание. В итоге кирилловчанина осудили к году лишения свободы условно с испытательным сроком.

В феврале NewsVo писал о том, что в Верховажье внезапно поменяли место для строительства ЦРБ. И теперь речь уже идет не о новом лечебном комплексе, а об одном корпусе. Примечательно, что предыдущее место, в поле, позиционировалось как удобное и одобряемое сотрудниками больницы и местными жителями. А теперь пишут, что смена места тоже всех обрадовала и люди аплодировали тому, что больница будет не в поле. Каждый раз, когда планы по строительству ЦРБ менялись, чиновники говорили, что так хотят местные жители.

17 апреля на сайте губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, а также в его соцсетях был опубликован видеоурок о Великой Отечественной войне, который глава региона провел для школьников. Условно этот «Урок мужества», как прописано в названии, можно разделить на три части: в первой Кувшинников излагает некоторую общую информацию о войне, во второй — рассказывает о военных действиях на территории области, в третьей — об участии своих дедов в ВОВ. NewsVo обнаружил, что некоторые изложенные главой региона в первой части выступления факты противоречат даже школьным учебникам истории.

Непростым выдалось для жителей Череповца 16 апреля. В один день там сначала во время уборки сквера уронили бюст Николая Гоголя, а потом утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность. «Это фиаско, братан», - так охарактеризовал ситуацию мэр города Вадим Германов.

В Вологде тем временем бойкая 80-летняя пенсионерка воевала с соседями по подъезду, которые поставили камеру видеонаблюдения напротив ее входной двери. Женщине камера мешала, она потребовала ее убрать. Не дождавшись переноса, бабушка перешла к активным действиям - разбила устройство клюшкой. За умышленное повреждение чужого имущества пожилую вологжанку оштрафовали на 300 рублей.

В мае NewsVo писал о том, что в Сокольском районе отремонтировали дорогу в селе Архангельское за 15 миллионов рублей. Местные жители обратили внимание на то, что проезжую часть привели в порядок там, где люди ожидали это увидеть меньше всего — у участка тещи главы района Юрия Васина. А подъезд к школе тем временем так и остался в плачевном состоянии. Видимо, там не учится никто из родственников главы района?

К лету 2020 года из-за самоизоляции «природа настолько очистилась», что лоси начали бегать прямо по улицам Вологды. Так, утром 17 июня на улице Петина животное неожиданно выбежало на дорогу и прыгнуло на проезжавший мимо автомобиль.

— Лось выбежал на дорогу из дворовой территории, а затем скрылся с места происшествия. Женщина не пострадала, — рассказали NewsVo в отделе ГИБДД по городу Вологде.

Скрыться от проблем с разрушающимся балконом исторического здания на улице Мира,8 попытались и в Вологодском государственном университете. Этаж, на котором расположен балкон, используется вузом, однако в ВоГУ заявили, что это не могут тратить деньги на ремонт, поскольку «балконы на втором этаже отсутствуют». По мнению представителей вуза, ремонтом должен заниматься предприниматель, арендующий первый этаж - ведь это часть его входной группы - козырек.

В июле 42-летняя жительница Кириллова предстала перед судом за хищение халата с чучела на огороде соседа.

— В судебном заседании было установлено, что 16 июня 2020 года женщина в Кириллове Вологодской области тайно похитила халат с огородного чучела на земельном участке у соседнего дома, причинив своими действиями владельцу чучела ущерб в размере 500 рублей, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На женщину был составлен протокол по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей). Рассмотрев материалы дела, судья вынес женщине устное замечание.

Летом 2020 года в Вологде появился свой Виталий Наливкин. Персонажа сатирического проекта "Городская беда" зовут Олег Александрович Графинов, и для решения городских проблем председатель "Среднего посада Вологды" готов на всё. Первый ролик проекта был посвящен улице Доронинской. Графинов с помощью подрядчика "Ханурик-строй" организовал для местных жителей переправу на лодках.

В августе приехавший в Вологду с семьей лидер группы "Звери" Роман Билык навел шороху в городской администрации. Во время прогулки по набережной музыкант записал сториз для своего аккаунта в Instagram, в котором рассказал, что красивые виды города омрачает мусор на берегах реки. После этого с ним попыталась связаться "некая Анна" из городской администрации и пригласить на встречу в молодежный центр. Вместо этого солист "Зверей" предложил Анне "взять эту самую молодежь" и выйти вместе с ним на субботник вечером 20 августа. Удивительным образом в ночь на 20 августа мусор, на который обратил внимание подписчиков Билык, исчез с берега Вологды. Однако встреча вологжан с музыкантом все же состоялась. Рома даже успел спеть несколько песен, пока к нему не подошел полицейский.

20 августа отделение «Почты России» на улице Молодежной в Череповце эвакуировали из-за «химического» запаха. Выяснилось, что источником зловония стала посылка с тухлой рыбой. Кто-то догадался отправить почтой селедку и пряники.

Еще один находчивый череповчанин в ночь на 13 сентября решил угнать автобус. Злоумышленник проник в салон автомобиля через форточку, чтобы погреться, сняв ботинки и оставив их перед выходом. Мужчина тумблером включил зажигание и обул ноги в водительские сланцы. Позже мужчина решил доехать до своего дома. Имея навык вождения такой категорией транспорта, водитель проехал несколько кварталов. Как пояснил задержанный, автобус ему пришлось бросить при въезде во двор на улице Беляева, так как он «не вписался» в поворот и заблокировал колеса. Протрезвев, мужчина решил вернуться к тому месту, откуда угнал автобус, за ботинками. Там его и встретили полицейские.

Ботинки на месте преступления. Фото пресс-службы областного УМВД.

В октябре в Тарногском Городке правоохранители изъяли крокодила у одного из посетителей отдела полиции. 27-летний молодой человек стоит на учете как освобожденный условно-досрочно, у полицейских он пришел попросить разрешения на смену места жительства.

— Полицейским он пояснил, что хочет переехать жить в Сочи. После чего житель Тарноги открыл свою сумку, в которой находился крокодил. Со слов мужчины, в связи с наступлением холодов он озаботился состоянием рептилии, — сообщает пресс-служба УМВД.

Как пояснил полицейским мужчина, крокодила он купил в Архангельской области. Рептилию у посетителя изъяли и отправили на ферму в Подмосковье.

Необычный способ маскировки выбрал харовчанин, решивший осенью обокрасть «Пятерочку» на улице Свободы в райцентре. 49-летний мужчина был в гостях у знакомых и, возвращаясь домой пьяненький, решил еще раздобыть алкоголя, проникнув в магазин. Для того, чтобы скрыть свою личность, житель Харовска нашел дома пододеяльник и накинул его на себя в магазине. Правда, это не помогло: «дикое, но симпатишное» привидение вычислили и задержали.

Крутой арт-объект заметили 31 октября на набережной у Соборной горки в Вологде - это была урна для голосования с именем Эллы Памфиловой. 1 ноября на youtube-канале сатирического проекта "Городская беда" появился ролик, в котором рассказывается история установки урны. Вымышленный персонаж, председатель Среднего посада Олег Графинов таким образом решил помочь жителям города реализовать свои избирательные права круглосуточно. Утром 2 ноября горожане заметили, что урну и табличку с пня убрали. Жаль. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что ей идея понравилась.

В ноябре NewsVo писал о том, что УМВД по Вологодской области решило купить картину размером 800×1200 мм в жанре «фантазийный реализм».

«На картине должен быть изображен человек-мыслитель, смотрящий вдаль на летящих журавлей, рассветное небо озаряет просторы, речка, которая медленно, неторопливо течет где — то вдали», — говорится в техзадании к закупке.

Нам не удалось найти в сети информацию о жанре «фантазийный реализм», по-видимому, авторы запроса имели в виду «фантастический реализм». Это такое такое течение в искусстве и литературе, в котором автор, изображающий действительность, пытается ее понять и объяснить через создание фантастических образов.

Запрос появился на сайте госзакупок 11 ноября, прием предложений о ценах должен был продлиться до 13 ноября. Правда, после того, как новость о закупке появилась в интернете, ее решили отменить.

О прекрасном, по всей видимости, думала и 55-летняя вологжанка, которую оштрафовали на тысячу рублей за кражу 14 кочанов капусты с поля СХПК «Племзавод Майский».