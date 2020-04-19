Когда Гитлер пришел к власти? Фактчекинг «урока мужества» губернатора Олега Кувшинникова

17 апреля на сайте губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, а также в его соцсетях был опубликован видеоурок о Великой Отечественной войне, который глава региона провел для школьников. Условно этот «Урок мужества», как прописано в названии, можно разделить на три части: в первой Кувшинников излагает некоторую общую информацию о войне, во второй – рассказывает о военных действиях на территории области, в третьей – об участии своих дедов в ВОВ. NewsVo обнаружил, что некоторые изложенные главой региона в первой части выступления факты противоречат даже школьным учебникам истории.

— А начиналось всё в далеком 1923 году, когда в Германии произошел Мюнхенский путч, и к власти пришли нацисты, пришел Гитлер, и с этого началась история Второй мировой войны, — говорит в своем уроке Олег Кувшинников.

Мюнхенский путч действительно произошел в 1923 году. Это была неудачная попытка смещения правительства, после которой Гитлер не пришел к власти, а был осужден за государственную измену и приговорен к пяти годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения, помещён в крепость Ландсберг. Там им были созданы первые главы «Майн кампф».

— В ноябре 1936 года был подписан антикоминтерновский акт о борьбе с коммунизмом

Это был не акт, а ПАКТ — международный договор, заключённый между Германией и Японией, создавший двусторонний блок этих государств, направленный против Коммунистического Интернационала.

— 15 марта 1939 года и началась Вторая мировая война, с оккупацией Германии Чехословакии

Общепринятая датировка начала Второй мировой войны — 1 сентября 1939 года, нападение Германии на Польшу.

История России, 10 класс, Часть 1-3, Торкунов А.В., Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., 2016.

Далее две цитаты, сказанные Кувшинниковым с разницей в несколько минут.

— Пакт Молотова-Риббентропа дал нашей стране время для подготовки, потому что уже в 1939 году Германия вплотную приблизилась к границам СССР, и Сталин, руководство страны понимало, что до вторжения на территорию Советского Союза остается совсем немного времени. И вот этот пакт о ненападении он дал Советскому Союзу время для подготовки, концентрации сил, приведения в мобилизационную готовность войск, населения, регионов Советского Союза. — 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Наши деды, прадеды, руководство страны не было готово к такому вероломному нападению, потому что действовал пакт о ненападении, и это, конечно, была большая неожиданность.

В этой части своего выступления глава региона противоречит сам себе.

Подробнее о принятии пакта Молотова-Риббентропа — в выпуске «Редакции» журналиста Алексея Пивоварова.