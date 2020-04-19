Когда Гитлер пришел к власти? Фактчекинг «урока мужества» губернатора Олега Кувшинникова

19.04.2020 [Общество]

17 апреля на сайте губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, а также в его соцсетях был опубликован видеоурок о Великой Отечественной войне, который глава региона провел для школьников. Условно этот «Урок мужества», как прописано в названии, можно разделить на три части: в первой Кувшинников излагает некоторую общую информацию о войне, во второй – рассказывает о военных действиях на территории области, в третьей – об участии своих дедов в ВОВ. NewsVo обнаружил, что некоторые изложенные главой региона в первой части выступления факты противоречат даже школьным учебникам истории.

 

— А начиналось всё в далеком 1923 году, когда в Германии произошел Мюнхенский путч, и к власти пришли нацисты, пришел Гитлер, и с этого началась история Второй мировой войны, — говорит в своем уроке Олег Кувшинников.

Мюнхенский путч действительно произошел в 1923 году. Это была неудачная попытка смещения правительства, после которой Гитлер не пришел к власти, а был осужден за государственную измену и приговорен к пяти годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения, помещён в крепость Ландсберг. Там им были созданы первые главы «Майн кампф».

— В ноябре 1936 года был подписан антикоминтерновский акт о борьбе с коммунизмом

Это был не акт, а ПАКТ — международный договор, заключённый между Германией и Японией, создавший двусторонний блок этих государств, направленный против Коммунистического Интернационала.

— 15 марта 1939 года и началась Вторая мировая война, с оккупацией Германии Чехословакии

Общепринятая датировка начала Второй мировой войны — 1 сентября 1939 года, нападение Германии на Польшу.

История России, 10 класс, Часть 1-3, Торкунов А.В., Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., 2016.

Далее две цитаты, сказанные Кувшинниковым с разницей в несколько минут.

— Пакт Молотова-Риббентропа дал нашей стране время для подготовки, потому что уже в 1939 году Германия вплотную приблизилась к границам СССР, и Сталин, руководство страны понимало, что до вторжения на территорию Советского Союза остается совсем немного времени. И вот этот пакт о ненападении он дал Советскому Союзу время для подготовки, концентрации сил, приведения в мобилизационную готовность войск, населения, регионов Советского Союза.

— 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Наши деды, прадеды, руководство страны не было готово к такому вероломному нападению, потому что действовал пакт о ненападении, и это, конечно, была большая неожиданность.

В этой части своего выступления глава региона противоречит сам себе.

Подробнее о принятии пакта Молотова-Риббентропа  — в выпуске «Редакции» журналиста Алексея Пивоварова.

Тэги: ВОВ

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Три аппарата ИВЛ, которые «Playrix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы
Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, можно ли жителям ездить за город и на дачу
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек
В Череповце утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность
У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
В Вологде уволили пойманного пьяным за рулем сотрудника ГИБДД
Мэр Вологды попросил жителей с пониманием отнестись к пробкам на въезде в город
19.04.2020 [Общество]

Когда Гитлер пришел к власти? Фактчекинг «урока мужества» губернатора Олега Кувшинникова

1024
5
18.04.2020 [Общество]

У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус

11381
0
18.04.2020 [Общество]

Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе

4520
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в Вологодской области достигло 100 человек
Пенсионерка из Великоустюгского района перевела мошенникам 45 тысяч рублей за лекарство от рака
Когда Гитлер пришел к власти? Фактчекинг «урока мужества» губернатора Олега Кувшинникова
Скончался бывший ректор Вологодского политеха Руслан Дерягин
В Вологде при столкновении «Лады» и «Ниссана» погиб человек
У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус
Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

10294
0
19.04.2020 [БлогоVO]

Кема. Угроза подмыва могил

43
0
13.04.2020 [Обзор Прессы]

Режиссер Борис Гранатов о том, чем живет Вологодский ТЮЗ во время карантина

815
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика