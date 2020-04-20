«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю

19 апреля на NewsVo вышла новость о том, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников допустил несколько грубых ошибок в своем видеоуроке для школьников о Великой Отечественной войне. Так, например, он заявил, что Вторая мировая война началась с нападения Германии на Чехословакию, а нацисты пришли к власти в 1923 году. Основные тезисы выступления главы региона мы попросили прокомментировать доктора исторических наук, политолога Андрея Борисовича Зубова, ответственного редактора книги «История России. ХХ век».

— Откуда появилась версия о начале Второй мировой войны как о нападении на Чехословакию? И насколько корректна такая датировка?



— Весь мир считает началом Второй мировой войны нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Эта дата, которую отмечают во всём мире и знают. Формально мировая война началась на два дня позже, когда 3 сентября Англия и Франция в соответствии со своими обязательствами перед Польшей объявили Германии войну. Однако некоторые учёные (а учёные имеют всегда разные точки зрения, на то они и учёные) говорят, что фактически война началась раньше.

Одни в качестве даты называют как раз оккупацию Чехословакии в марте 1939 года, другие — Мюнхенский договор и занятие Судетской области в октябре 1938 года, некоторые даже называют в качестве даты нападение Японии на Китай в 1938 году.

Есть разные точки зрения и учёные имеют на них право. Но губернатор области всегда должен фиксировать формальную дату, принятую всем миром. Эта дата, конечно, 1 сентября 1939 года. Никаких других вариантов быть не может.

Он сам (губернатор), если он учёный, конечно, может выдвигать свои концепции, но это ровным счётом ничего не меняет по сути.

— Насколько корректно мнение о том, что пакт Молотова-Риббентропа позволил СССР «выиграть время»?

— Это мнение совершенно некорректно и ошибочно. Это советская сталинская точка зрения. Она вписывалась во все учебники, это было советское оправдание пакта. При этом, естественно, в Советском Союзе всячески скрывали его тайные статьи, так называемое приложение к договору о разделе Восточной Европы между нацистской Германией и Советским Союзом.



Андрей Зубов. Фото Максима Полякова, 7×7

— Почему это некорректно?

— Дело в том, если бы Сталин подписал бы с Англией и Францией в том же августе 1939 года (но раньше, естественно) пакт о взаимопомощи при нападении Германии на любую из стран, обозначенных в этом пакте (а там были и Польша, и Греция, и Румыния, и Дания, Бельгия, Нидерланды Люксембург, и Франция и был бы и Советский Союз) тогда никакой бы войны не было бы вообще.

Потому что силы Германии были крайне малы даже после оккупации Чехословакии и Австрии. И она бы не могла сражаться на два фронта с Советским Союзом и с Англо-Французским блоком. Гитлер был не идиот. Он бы не решился на такую войну.

Только когда Советский Союз подписал этот пакт и объявил, что он не будет воевать с Германией (а тайно даже договорился с ней разделить завоёванные страны — ту же Польшу), только после этого Гитлер с радостью объявил генералам Вермахта, что всё — путь открыт, и можно начинать войну с Польшей. (Говорят даже, что он бил кулаками от радости в стены и говорил, что «идиот Сталин теперь мне открыл возможность завоевать мир»).

Поэтому, если бы 23 августа 1939 года не был бы подписан пакт Молотова-Риббентропа, а Сталин подписал бы договор с Союзниками, то войны бы не было. Советский Союз мог бы жить спокойно, не было бы 28 миллионов (или даже больше) погибших и ещё больше изувеченных людей. Ну конечно, тогда бы Советский Союз не получил бы ни Балтийские страны, ни западную Белоруссию и западную Украину, ни Молдавию и часть Финляндии. Но он бы получил мир.

А Сталин, ради того, чтобы отхватить кусок земли, был готов пойти на эту страшную авантюру. Надеясь ещё к тому же, что после этого Англия и Франция начнут войну с Германией, измотают друг друга в мировой войне (он предполагал, что она будет такая же, как и Первая мировая), и после этого он явится как сильный, могучий, не участвовавший в войне правитель, и покорит всю Европу. Поэтому пакт Молотова-Риббентропа — это стопроцентное преступление Сталина против народов Советского союза.

Почему сейчас продвигается «советская» точка зрения на этот пакт?

Мы фактически живем в уменьшившемся Советском Союзе:

— Ленин лежит в мавзолее, а он великий убийца России и миллионов русских людей;

— Сталину опять ставят памятники.

— каждый год в декабре Путин участвует в праздновании годовщины создания ВЧК-КГБ — организации, которая по масштабам своей деятельности страшнее нацистского Гестапо, и которая принесла русскому народу неисчислимые бедствия.

То есть фактически мы вернулись потихоньку (а может, и не особо уходили) в советскую реальность. А коль мы вернулись в советскую реальность, то, соответственно, и восстановилось советское видение внешней политики. Её главная идея заключалась в том, что СССР никогда не был агрессором. Эта была мирная страна, на которую только и нападали, которую пытались завоевать враги коммунистической идеологии. Как сейчас говорят, — враги России.

И сейчас все эти люди, в том числе и вологодский губернатор, и Путин, пытаются смешать вместе Россию и Советский Союз и сказать, что это одно и то же. Хотя СССР — это убийца России, и миллионы погибших людей, в том числе и во Второй мировой войне, — тому доказательство.

Поэтому для восстановления этого всего комплекса советской идеологии, необходимо оправдать и пакт Молотова-Риббентропа, сказать, что он был миролюбивым, он был необходимым, он принёс не горе, а благо народу. (Не случайно же, что сейчас людей, которые открывают правду о чекистах, сажают в тюрьмы. Например, Юрия Дмитриева в Карелии).

Всё это борьба за Советский Союз. Он не территориально, а духовно восстановился. (Путин пытался его восстановить территориально в 2014 году, но у него не вышло. А вот духовно он на своей территории, которая ему подчинена, его восстановил). Мы сейчас живем в советской стране, именно поэтому пакт Молотова-Риббентропа всячески оправдывается.

Беседовала Ирина Казанкина