"Нас поддерживают врачи и жители". Как в Верховажье несколько раз меняли место для ЦРБ, ссылаясь на мнение населения

Евгения Сибирцева

В Верховажье внезапно поменяли место для строительства ЦРБ. И теперь речь уже идет не о новом лечебном комплексе, а об одном корпусе. Примечательно, что предыдущее место, в поле, позиционировалось как удобное и одобряемое сотрудниками больницы и местными жителями. А теперь пишут, что смена места тоже всех обрадовала и люди аплодировали тому, что больница будет не в поле. Каждый раз, когда планы по строительству ЦРБ менялись, чиновники говорили, что так хотят местные жители.

Напомним, сейчас стационарные отделения Верховажской ЦРБ размещены в двух ветхих зданиях 1903 и 1940 года постройки в заречной части села. В деревянных корпусах отсутствует система центральной канализации, а сами они находятся на значительном удалении друг от друга, что создает для пациентов и медперсонала трудности.

Верховажская ЦРБ. Фото газеты "Верховажский вестник".

Как комплекс стал корпусом

19 февраля губернатор Олег Кувшинников провел градсовет в Верховажье, где в том числе обсудили планы по строительству ЦРБ.

- Сенсационное решение было принято на сегодняшнем градсовете - вторую очередь ЦРБ построят за рекой, чтобы здания составляли единый городок. Губернатор взял на себя ответственность заняться переводом земли в другую категорию - в этом вопросе требуется согласование с федеральными властями. На строительство и оборудование выделят 433 млн. рублей. ЦРБ в поле не будет - это решение очень обрадовало всех участников градсовета, его встретили аплодисментами, - сообщает газета «Верховажский вестник».

Между тем, совсем недавно, в сентябре 2019 года, в правительстве области сообщали, что будут строить не вторую очередь, а целый больничный комплекс, и не за рекой, а на въезде в село, в поле. Этот район называют Решетиха. Олег Васильев, который на тот момент был заместителем губернатора, тогда тоже сказал, что этот вариант одобрили и врачи, и местные жители:

- Есть планы построить современную поликлинику и больницу с необходимыми сопровождающими службами, вплоть до того, чтобы сделать вертолетную площадку для санавиации. Мы с главой района сегодня приняли ряд ключевых решений: это место действительно подходит и по площади территории, по доступности и имеющимся коммуникациям. Нас поддерживает профессиональное сообщество врачей и местные жители. В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядчика, разработке проектно-сметной документации, а администрация района разработает «дорожную карту» и представит ее на утверждение губернатору.

Олег Васильев напомнил, что решение о строительство нового лечебного комплекса ЦРБ приняли в ноябре 2018 года на градсовете в Верховажье под председательством губернатора. Было решено выделить Верховажскому району 10 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации, а также заложить в бюджет региона 2020 года 400 млн. рублей на строительство. Примечательно, что Олег Кувшинников говорил тогда о новом корпусе ЦРБ, а Олег Васильев – о новом больничном комплексе.

- В ноябре прошлого года в Верховажье под председательством губернатора области прошло заседание градостроительного совета, на котором был принят ряд принципиальных решений. Важнейшее из них – строительство нового лечебного комплекса ЦРБ, - напомнил в сентябре 2019 года Олег Васильев во время визита в Верховажье. - Сегодня нам необходимо поставить точку в этом вопросе и приступить к проектированию нового лечебного корпуса. Это должно быть современное пожаробезопасное здание в кирпичном исполнении, в котором с комфортом смогут разместиться врачи и пациенты, - сказал в ноябре 2018 года во время этого градсовета Олег Кувшинников.

К слову, кто эти врачи и местные жители, одобрившие, по словам Олега Васильева, строительство новой больницы в поле, так и осталось непонятным. Ведь в ноябре 2018 года, когда губернатор Олег Кувшинников посетил ЦРБ, жители сказали ему, что хотят видеть новую ЦРБ в том же районе, где она работает сейчас (см. видео):

- Новая больница уже нужна. И вот именно в этом районе (ред. - там, где сейчас находится ЦРБ), потому что туда далеко ездить, - сказали пациенты главе региона.

Место для больницы

Одной из причин выбора места в Решетихе была маленькая площадь территории в заречной части села, где сейчас располагается ЦРБ. Как писал «Верховажский вестник», этот участок слишком мал для размещения единого больничного городка.

- Рассматривая варианты размещения будущей ЦРБ, мы исходили из того, чтобы людям было удобно: докторам работалось комфортно, чтобы и ветераны, и мамы с детьми, и трудоспособное население – все имели оптимальный стандарт удобства, стандарт комфорта при получении медицинской помощи. И тогда местными властями было высказано предложение о строительстве больницы заново и на новом месте. Речь идет о территории, по генплану проходящей как Решетиха-3, которая на сегодняшний момент предназначена под ИЖС. Места здесь достаточно – почти 100 гектаров, часть этой земли предполагается выделить под больничный комплекс – построить современную поликлинику, больницу со всеми необходимыми сопровождающими службами вплоть до вертолетной площадки для приземления бортов санавиации с целью доставки пациентов в учреждения здравоохранения области, - рассказывал в сентябре 2019 года Олег Васильев.

Он сказал тогда, что «процесс фактически запущен»:

- Я считаю, что совместно с главой района, представителями здравоохранения и «Службой Единого Заказчика» мы сегодня приняли ряд ключевых решений. Окончательно убедились в том, что место на Решетихе для будущей стройки подходит по всем параметрам. Есть земельный участок, есть хорошая доступность, есть коммуникации («точки подключения» к воде, газу, электричеству находятся примерно в километре отсюда), нас поддерживает профессиональное сообщество и многие верховажане.

Скриншот с сайта "Верховажского вестника".

К слову, одним из условий строительства нового больничного городка в поле была перепланировка и перепрофилирование освободившихся зданий ЦРБ в заречной части Верховажья под жилье.

- Подразумеваются квартиры и общежитие не только для медиков, но и учителей, и для других бюджетных работников, - сообщала в сентябре газета «Верховажский вестник».

Судя по всему, теперь этого жилья там не будет, поскольку планы о переносе ЦРБ в другое место внезапно поменялись. Строить будут не новый комплекс, а дополнительный корпус – рядом со старым зданием ЦРБ в заречной части.

Контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство лечебного корпуса БУЗ ВО Верховажская ЦРБ» был заключен с ООО «Промгражданпроект-Вологда» 25 ноября 2019 года. Как выяснил Newsvo, его стоимость - 7,45 млн рублей, деньги выделят из бюджета области. Проект должны разработать до 1 апреля 2020 года.

В декабре 2019 года начальник областной «Службы Единого Заказчика» Олег Бояринов сказал, что строить новый корпус начнут во втором полугодии 2020 года.

Кстати, поручение о разработке этой проектно-сметной документации губернатор Олег Кувшинников давал еще в 2013 году при посещении больницы в Верховажье.