Новый корпус районной больницы построят на въезде в Верховажье

Место для строительства нового лечебного корпуса центральной районной больницы определили в Верховажье. Это участок на въезде в село, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Есть планы построить современную поликлинику и больницу с необходимыми сопровождающими службами, вплоть до того, чтобы сделать вертолетную площадку для санавиации, - рассказал заместитель губернатора Олег Васильев. - Мы с главой района сегодня приняли ряд ключевых решений: это место действительно подходит и по площади территории, по доступности и имеющимся коммуникациям. Нас поддерживает профессиональное сообщество врачей и местные жители. В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядчика, разработке проектно-сметной документации, а администрация района разработает «дорожную карту» и представит ее на утверждение губернатору».

Как ранее сообщал NewsVo, в настоящий момент стационарные отделения Верховажской ЦРБ размещены в двух ветхих зданиях 1903 и 1940 года постройки. В деревянных корпусах отсутствует система центральной канализации, а сами они находятся на значительном удалении друг от друга, что создает для пациентов и медперсонала трудности.

Согласно предложениям медиков, на первом этаже нового здания должно быть расположено отделение скорой помощи, а также педиатрическое, инфекционное, акушерское и приемное отделения. На втором этаже – хирургическое и терапевтическое отделения, а также палата реанимации. Таким образом, все стационарные отделения будут расположены под одной крышей и в непосредственной близости с поликлиникой, образуя единый медицинский комплекс районной больницы.

На градсовете в ноябре прошлого года было принято решение выделить Верховажскому району 10 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации, а также заложить в бюджет региона 2020 года 400 млн. рублей, необходимые на строительство здания.