Новый корпус районной больницы построят на въезде в Верховажье

16.09.2019 [Общество]

Место для строительства нового лечебного корпуса центральной районной больницы определили в Верховажье. Это участок на въезде в село, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Есть планы построить современную поликлинику и больницу с необходимыми сопровождающими службами, вплоть до того, чтобы сделать вертолетную площадку для санавиации, - рассказал заместитель губернатора Олег Васильев. - Мы с главой района сегодня приняли ряд ключевых решений: это место действительно подходит и по площади территории, по доступности и имеющимся коммуникациям. Нас поддерживает профессиональное сообщество врачей и местные жители. В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядчика, разработке проектно-сметной документации, а администрация района разработает «дорожную карту» и представит ее на утверждение губернатору».

Как ранее сообщал NewsVo, в настоящий момент стационарные отделения Верховажской ЦРБ размещены в двух ветхих зданиях 1903 и 1940 года постройки. В деревянных корпусах отсутствует система центральной канализации, а сами они находятся на значительном удалении друг от друга, что создает для пациентов и медперсонала трудности.

Согласно предложениям медиков, на первом этаже нового здания должно быть расположено отделение скорой помощи, а также педиатрическое, инфекционное, акушерское и приемное отделения. На втором этаже – хирургическое и терапевтическое отделения, а также палата реанимации. Таким образом, все стационарные отделения будут расположены под одной крышей и в непосредственной близости с поликлиникой, образуя единый медицинский комплекс районной больницы.

На градсовете в ноябре прошлого года было принято решение выделить Верховажскому району 10 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации, а также заложить в бюджет региона 2020 года 400 млн. рублей, необходимые на строительство здания.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

Тэги: ЦРБ, департамент здравоохранения

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Волонтеры делают ремонт в квартире семьи двухлетней Василисы Пекур из Тарногского района
За действующего губернатора проголосовали всего 12 % жителей Вологды
Вологодского производителя теплиц оштрафовали на 500 тысяч рублей за использование технологии конкурента
В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова
В Вологде будут судить мастера, не сообщившую о том, что газовиков не пустили в квартиру на улице Карла Маркса
В Общественной палате Вологодской области поставили под вопрос возможность изменения проекта набережной
В Вологде жителей дома на улице Ветошкина испугали хлопки, похожие на выстрелы
В Вологде пропала 12-летняя девочка
Вологодский бизнесмен Алексей Сивков предлагает построить аквапарк в Великом Новгороде
«Следы, похожие на укус»: природа повреждений, найденных у третьеклассниц школы в Вологде, пока не определена
13.09.2019 [Происшествия]

В Вологде будут судить мастера, не сообщившую о том, что газовиков не пустили в квартиру на улице Карла Маркса

3585
0
09.09.2019 [Общество]

В Вологде экологическая организация "Зелёный полюс" перестала собирать пластик в свои контейнеры

1536
0
16.09.2019 [Общество]

С жителя Вологды могут взыскать 300 тысяч рублей за продажу пиратского диска Сергея Трофимова

331
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Отопительный сезон в Вологде начнется 17 сентября
10% от расходов среднестатистической вологодской семьи составляют траты на услуги ЖКХ
Жительница Красавино взыскала с арендаторов ее квартиры 30 тысяч рублей за испорченный интерьер
Жалобу по делу оштрафованного за статус о Путине в соцсети жителя Верховажья передали в ЕСПЧ
В Вологде в рамках проекта «Где театр?» создадут аудиоспектакль-прогулку по городу
Храм в деревне Боровина Верховажского района помогают реставрировать промышленные альпинисты
Праздник «Дары осени» пройдет в ботаническом саду Вологды 21 и 22 сентября
 


15.09.2019 [Политика]

Шесть минут на человека: жители просят внести в Книгу рекордов Гиннесса Ломоватскую избирательную комиссию

1966
0
16.09.2019 [БлогоVO]

«Вы не аттестованы»: унижение, слезы и боль учителя

124
0
15.09.2019 [Обзор Прессы]

Такой родной на мачте огонек. Осенний вечер с Андреем Смолиным

433
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика