В Харовске мужчина в пододеяльнике ночью обокрал магазин

19.10.2020 [Общество]

В Харовске полицейские по горячим следам раскрыли кражу из магазина на улице Свободы.

Прибывшие на место происшествия оперативники выяснили, что накануне ночью неизвестный украл из торговой точки алкоголь, сигареты и продукты питания. На записях с камер видеонаблюдения сыщики увидели мужчину, который ходил по магазину в пододеяльнике.

По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний местный житель. Накануне он был в гостях у знакомых, где злоупотребил спиртным.

«Возвращаясь домой, он решил раздобыть еще алкоголь, однако денег у него не было, поэтому злоумышленник решил проникнуть в один из продуктовых магазинов. Для того, чтобы скрыть свою личность, житель Харовска нашел дома пододеяльник и накинул его на себя в магазине», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: магазины, кража

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