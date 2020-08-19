Роман Билык предложил вологжанам вместе с ним убрать набережную от мусора

Солист группы «Звери» Роман Билык предложил жителям Вологды вместе выйти на субботник в центре города. Видеообращение выложено в сториз на его странице в соцсети.

— Сегодня некая Анна, которая работает в администрации Вологды, по делам молодежи, предложила мне встретиться в молодежном центре для знакомства и какого-то дальнейшего сотрудничества. На что я, в свою очередь, предлагаю Анне взять эту самую молодежь и прийти завтра, 20 августа, в шесть вечера в центр города к коню, все знают это место, и вместе со мной убрать набережную от мусора. То же самое я предлагаю всем поклонникам, которые знают, что я уже нахожусь в Вологде и пытаются меня поймать. Предлагаю вам завтра, 20 августа, встретиться возле коня. Берите с собой пакеты, плотные перчатки, будем убирать набережную, — говорит Роман.

Музыкант также сказал, что сфотографируется со всеми желающими и, может быть, споет, если кто-то захватит гитару.

Ранее NewsVo сообщал, что Роман Билык приехал в Вологду вместе с женой и дочерьми. Во время прогулки по набережной музыкант записал сториз для своего аккаунта в Instagram, в котором говорит, что красивые виды города омрачает мусор на берегах реки.