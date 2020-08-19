Солиста «Зверей» Романа Билыка огорчил мусор на набережной Вологды

19.08.2020 [Общество]

Солист группы «Звери» Роман Билык приехал в Вологду вместе с женой и дочерьми. Во время прогулки по набережной музыкант записал сториз для своего аккаунта в Instagram, в котором говорит, что красивые виды города омрачает мусор на берегах реки.

— Мы в Вологде, я спустился на набережную в центре города, здесь красивые виды открываются, но омрачает тот факт, что очень грязно. Такое ощущение, что люди как-то не очень любят свой город. Всё в мусоре, в пластике в самом центре. Это, конечно, очень печально. Ходят кораблики с экскурсиями и такой кошмар, — говорит Билык в выложенной сториз.

Музыкант также выложил в соцсеть видео с экскурсии в «Резном палисаде» и прогулки по улице Засодимского. Жена Билыка Марина Королева обратила внимание на вазоны с крестами на храме Валаама Хутынского — «Я такое впервые вижу в жизни вообще, очень необычно!». 

Роман Билык — российский музыкант, лидер и вокалист группы «Звери». В 2004 году артист женился на модели Марине Королевой. У пары двое дочерей — Ольга и Зоя. Судя по выложенным в Instagram фото, до Вологды этим летом семья побывала в Петрозаводске, Ростове, Тутаеве, Угличе, Кашине. 

 

Тэги: мусор, Вологда

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