Элла Памфилова о пне с ее именем в центре Вологды: «Прекрасно! Мне очень нравится это народное творчество»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ей понравился арт-объект с ее именем, который появился в выходные в центре Вологды. В интервью интернет-изданию "Подъем" она сказала, что не стала бы инициировать демонтаж.

«Прекрасно! Мне очень нравится это народное творчество, я его приветствую. Замечательно! Это наша Россия. Не вижу ничего плохого. Чем чище будут наши улицы, тем лучше, даже таким образом».

Как ранее сообщал NewsVo, арт-объект заметили 31 октября на набережной у Соборной горки. 1 ноября на youtube-канале сатирического проекта "Городская беда" появился ролик, в котором рассказывается история установки урны. Вымышленный персонаж, председатель Среднего посада Олег Графинов таким образом решил помочь жителям города реализовать свои избирательные права круглосуточно. Утром 2 ноября горожане заметили, что урну и табличку с пня убрали.