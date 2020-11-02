С пня в центре Вологды убрали кованую урну и табличку с именем Эллы Памфиловой

Табличку с именем Эллы Памфиловой и кованую урну убрали с пня у Соборной горки в Вологде.

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Как ранее сообщал NewsVo, арт-объект заметили 31 октября на набережной у Соборной горки. 1 ноября на youtube-канале сатирического проекта "Городская беда" появился ролик, в котором рассказывается история установки урны. Вымышленный персонаж, председатель Среднего посада Олег Графинов таким образом решил помочь жителям города реализовать свои избирательные права круглосуточно.