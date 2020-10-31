В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой

Жители Вологды выкладывают в соцсетях фото "пня имени Эллы Памфиловой". Арт-объект заметили 31 октября на набережной у Соборной горки.

К пню прикреплена табличка с надписью "пень им. Эллы Памфиловой", сверху установлена кованая урна.

"На пнях" в России голосовали в июне 2020 года в рамках голосования по поправкам в Конституцию.

Позже ЦИК провел целое расследование пней для голосования было всего три. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала эти участки «Владимирский пень», «Ульяновский пень» и «Брянский пень». Центризбиркому удалось детально восстановить картину по каждому пню голосования.