В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой

31.10.2020 [Общество]
В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой

Жители Вологды выкладывают в соцсетях фото "пня имени Эллы Памфиловой". Арт-объект заметили 31 октября на набережной у Соборной горки.

К пню прикреплена табличка с надписью "пень им. Эллы Памфиловой", сверху установлена кованая урна. 

"На пнях" в России голосовали в июне 2020 года в рамках голосования по поправкам в Конституцию. 

Позже ЦИК провел целое расследование пней для голосования было всего три. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала эти участки «Владимирский пень», «Ульяновский пень» и «Брянский пень». Центризбиркому удалось детально восстановить картину по каждому пню голосования.

 

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

За информацию о пилоте рухнувшего в Нюксенском районе вертолета объявили вознаграждение в миллион рублей
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы
Оперштаб сообщил о пяти новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области
96 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
ООО «Магистраль» выиграло аукцион на благоустройство Рождественского парка в Вологде
91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце вычислили вандала, сломавшего памятник купцу
Пьяный житель Великоустюгского района застрелил знакомого из охотничьего ружья
93 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
29.10.2020 [БлогоVO]

Появились новые деревянные остановки в Северном районе

888
0
29.10.2020 [БлогоVO]

Коронавирус: умрет так умрет

1483
0
28.10.2020 [БлогоVO]

Председатель Графинов навестил больницу инкогнито

1758
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

99 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой
Сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде продлили до октября 2021 года
Шестилетнюю Ксению Берсеневу из Вологды наградили медалью «За проявленное мужество»
В Вологде директора ЧОПа оштрафовали за работу без лицензии
Творческая встреча с Анатолием Ехаловым пройдёт в Вологде 5 ноября
Танцы петровской эпохи исполнят на «Вологодской городской ассамблее» 1 ноября
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

4436
0
31.10.2020 [БлогоVO]

Разыскиваем вандалов!

294
0
30.10.2020 [Обзор Прессы]

Почему русская деревня голосует за Путина

567
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика